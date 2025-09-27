Điều ẩn giấu đằng sau 'Vòm vàng' của Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.

Tuy nhiên, chi tiết vẫn đang được giữ kín. Trong khi đó, các thông số kỹ thuật mà nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra rất khó thực hiện. Hãng Izvestia đưa tin về lý do tại sao dự án này có thể hoàn toàn khác so với kế hoạch ban đầu.

Chiến tranh giữa các vì sao 2.0

"Về cơ bản, tôi được cho 60 ngày để phát triển kiến ​​trúc mục tiêu", Tướng Michael Gutline của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết vào tháng 7, đồng thời hứa sẽ tiết lộ chi tiết khi thời hạn đó kết thúc.

Tuy nhiên, bộ quốc phòng Mỹ hiện đang từ bỏ những lời này. Lầu Năm Góc cho biết: "Cuộc điều tra đang được tiến hành và hiện tại không có thêm thông tin nào, do đó an ninh hoạt động là tối quan trọng".

Sự bí mật này cũng dễ hiểu. Đây là một dự án có tham vọng tương đương với Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược của Reagan, còn được gọi là "Chiến tranh giữa các vì sao". Cuối cùng, nó đã không thành hiện thực.

Rất có thể Golden Dome (Vòm vàng) cũng sẽ gặp phải số phận tương tự. Hơn nữa, đây là một mục tiêu thậm chí còn tham vọng hơn - ít nhất là theo cách Tổng thống Donald Trump mô tả chương trình.

Khung nghiêm ngặt

Theo tổng thống Mỹ, dự án phải đáp ứng cùng lúc ba tiêu chí: hiệu quả chống lại 100 phần trăm các mối đe dọa có thể xảy ra; chi phí 175 tỷ và thời gian hoàn thành là ba năm.

Theo sắc lệnh của ông Trump, hệ thống này phải có khả năng chống lại "tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến và các cuộc tấn công tiềm tàng thế hệ tiếp theo khác từ các đối thủ ngang hàng, gần ngang hàng và không thể ngăn cản".

Mỹ phải có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo được phóng vào lãnh thổ của mình ngay từ giai đoạn đầu - trong giai đoạn tăng tốc, trước khi chúng rời khỏi bầu khí quyển Trái Đất hoặc vừa mới đi vào không gian. Điều này ngụ ý rằng Vòm vàng sẽ mang tính toàn cầu: vũ khí phải liên tục ở trên quỹ đạo và có khả năng bắn trúng mục tiêu.

Hệ thống sẽ bao gồm bốn cấp. Các vệ tinh sẽ cung cấp khả năng giám sát và dẫn đường. Khả năng lắp đặt laser trên chúng để bắn hạ tên lửa cũng đang được xem xét.

"Vấn đề với những kỳ vọng cao như vậy là nó chỉ có thể dẫn đến thất vọng", Todd Harrison, thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, lưu ý trong một bài viết cho cổng thông tin phân tích War on the Rocks.

Cho đến nay, 25 tỷ đô la đã được phân bổ cho việc triển khai dự án - số tiền này đã được phê duyệt thông qua sắc lệnh của tổng thống về thuế và chi tiêu vào tháng 8. 45,3 tỷ đô la bổ sung đã được phân bổ trong ngân sách năm 2026.

"Đây là một thay đổi đáng kể trong chính học thuyết phòng không của Mỹ. Tình trạng thiếu hụt Patriot hiện nay là hậu quả trực tiếp của việc NATO kỳ vọng sẽ chống lại tên lửa bằng sức mạnh không quân, sử dụng máy bay chiến đấu. Chương trình của ông Trump đánh dấu sự bác bỏ ý tưởng này", chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky nói với Izvestia.

Sắt đánh bại vàng

Tuy nhiên, chi phí cuối cùng chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với con số 175 tỷ đô la mà Tổng thống Trump dự định.

"Các chương trình mua sắm được quản lý bởi 'tam giác sắt' về chi phí, tiến độ và hiệu suất. Việc cải thiện một trong những chỉ số này chắc chắn đòi hỏi phải hy sinh một hoặc cả hai chỉ số còn lại.

Ông Trump đang cố gắng kết hợp cả ba cùng một lúc, ngay cả trước khi kiến ​​trúc được xác định. Ngay cả những người chỉ quen thuộc với việc mua sắm quốc phòng cũng sẽ hiểu rằng tam giác này không thể khép kín", Harrison lưu ý.

Trong một bài viết khác, "Xây dựng Mái Vòm Vàng của Riêng Bạn: Khung Chi phí, Lựa chọn và Đánh đổi", ông Harrison xem xét sáu phương án khác nhau để tạo ra một hệ thống phòng thủ đáp ứng mong muốn của tổng thống Mỹ.

Giống như một bộ dụng cụ xây dựng, sử dụng giá cho năm thuế 2026, Harrison đã lắp ráp "hệ thống của hệ thống" từ các loại vũ khí hiện có của Mỹ và các chương trình tiên tiến có khả năng đáp ứng ba tiêu chí bắt buộc. Không có dự án nào đáp ứng các thông số được chỉ định.

Phiên bản "tăng tốc" đầu tiên nhấn mạnh vào thời gian và chi phí của hệ thống, hy sinh tiềm năng. Ngay cả với kịch bản này, chương trình vẫn không khả thi trong khung thời gian ba năm, nhưng nó có thể được triển khai trong vòng năm năm—và trong phạm vi ngân sách 175 tỷ đô la mà Trump công bố.

Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện, chi phí của chương trình cao hơn gần gấp ba lần so với ngưỡng yêu cầu—sẽ tốn 471 tỷ đô la.

Lựa chọn thứ hai (không gian) tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa chiến lược - chủ yếu là tên lửa ICBM và vũ khí siêu thanh - thông qua việc triển khai vệ tinh. Lực lượng Không gian khi đó sẽ chiếm 96% tổng kinh phí, tương đương 2,4 nghìn tỷ đô la.

Phiên bản "trên đất liền" của lựa chọn này "chỉ" tốn 406 tỷ đô la nhưng sẽ không cung cấp khả năng bảo vệ toàn cầu.

Ngay cả phương án tiết kiệm chi phí nhất, phương án thứ tư, cũng sẽ tốn kém gấp rưỡi so với số tiền mà ông Trump đề xuất: 252 tỷ đô la.

Nhưng nó sẽ hoàn toàn loại bỏ mọi dấu vết của tính phổ quát hay mức độ bảo vệ cao. Hệ thống này sẽ chỉ bao phủ các thành phố lớn, các cơ sở quân sự trọng điểm và cơ sở hạ tầng chiến lược.

Lựa chọn thứ năm nhấn mạnh việc chống lại mọi loại mối đe dọa nhưng hạn chế phạm vi bao phủ. Chi phí sẽ lên tới một nghìn tỷ đô la.

Phương án cuối cùng - và cũng là phương án tốn kém nhất - là khả năng đánh chặn hàng trăm tên lửa cùng lúc.

Khi soạn thảo phương án này, Harrison đã bỏ qua hầu hết các ràng buộc về thời gian và chi phí, ngoại trừ một điều: chi phí triển khai hàng năm sẽ không vượt quá 25% ngân sách quốc phòng. Trong trường hợp đó, Mỹ sẽ chi 3,6 nghìn tỷ đô la cho nó trong 20 năm.

"Nhưng ngay cả sự bảo vệ như vậy cũng không đảm bảo tạo ra được một lá chắn gần như không thể xuyên thủng", ông kết luận.

Vấn đề vắng mặt

Vấn đề then chốt nằm chính ở các lựa chọn dựa trên không gian mà Tổng thống Trump khăng khăng đòi hỏi. Một mặt, điều này cho phép bắn hạ ICBM trong khi cất cánh. Mặt khác, tên lửa mất khoảng ba phút để hoàn thành phần đường bay này. Điều này có nghĩa là phản ứng phải diễn ra ngay lập tức.

Và ở đây, vấn đề được gọi là "mất tích" xuất hiện: vì các bệ phóng liên tục di chuyển trên quỹ đạo, chúng không phải lúc nào cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Để khắc phục điều này, cần có một số lượng lớn các bệ phóng như vậy.

"Cuối cùng, Mỹ sẽ cần khoảng một nghìn bệ phóng quỹ đạo để có đủ khả năng bắn hạ một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của đối phương", một bài báo của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore viết cho Bộ Năng lượng Mỹ vào tháng 6 cho biết.

Tất cả các nền tảng này đều cần được hỗ trợ liên tục và tuổi thọ của chúng có thể ngắn hơn đáng kể so với tên lửa, vốn phải đợi tới 30 năm hoặc hơn mới có thể hoạt động.

Cuối cùng, như Harrison lưu ý, việc tạo ra một hệ thống đáp ứng yêu cầu "bắn hạ phần lớn bất kỳ tên lửa nào được phóng đi" sẽ mất 20 năm và tốn kém gấp 20 lần so với dự kiến. Một hệ thống dù chỉ gần đạt được ngân sách đã đề ra cũng sẽ không thể hoàn thành trong vòng ba năm, và khả năng của nó sẽ kém ấn tượng hơn nhiều.

"Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng Mỹ biết cách đảm bảo những dự án như vậy mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp liên quan. Ví dụ, chương trình Mặt Trăng đã mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho nhiều lĩnh vực. Và điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở đây", nhà quan sát quân sự và người sáng lập trang web Quân sự Nga Dmitry Kornev nói.

Tổng thống Donald Trump đã rất coi trọng vấn đề phòng không của Mỹ. Nhưng có vẻ như Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ phải thỏa hiệp nếu một chương trình như vậy được triển khai.