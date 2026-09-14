Diệp Lâm Anh phát thông cáo nóng giữa đêm sau khi Vũ Thuý Quỳnh đưa con gái đi sự kiện

Diệp Lâm Anh đã đăng tải tâm thư dài thể hiện sự không đồng tình với việc con gái xuất hiện ở sự kiện mang tính thương mại.

Tối 13/9, trên mạng xã hội lan truyền loạt video ghi lại khoảnh khắc Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện cùng con gái Diệp Lâm Anh tại một sự kiện ra mắt thương hiệu. Trong những đoạn clip được chia sẻ, Vũ Thúy Quỳnh và con gái của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm ngồi cạnh nhau, có nhiều cử chỉ gần gũi, cùng cười nói khá vui vẻ.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh Vũ Thúy Quỳnh và Diệp Lâm Anh từng được chú ý bởi những mối quan hệ xoay quanh cuộc sống riêng. Đến rạng sáng 14/9, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải một tâm thư dài với tiêu đề "Thông báo liên quan đến quyền riêng tư và hình ảnh của con gái tôi". Dù không gọi tên bất kỳ ai, nội dung bài viết khiến nhiều người liên tưởng ngay đến việc con gái cô xuất hiện tại sự kiện.

Diệp Lâm Anh đăng tâm thư nóng giữa đêm khi thấy con gái được Vũ Thuý Quỳnh đưa đến sự kiện

Trong bài viết, Diệp Lâm Anh cho biết cô được biết con gái vừa được đưa đến tham dự một sự kiện có sự hiện diện của nhãn hàng nhưng trước đó hoàn toàn không được thông báo hay trao đổi. Cựu người mẫu khẳng định cô luôn tôn trọng việc con dành thời gian với bố và trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho con. Tuy nhiên, cô cho rằng việc con gặp gỡ người thân khác với việc một đứa trẻ được đưa đến sự kiện đông người, có sự hiện diện của nhãn hàng, truyền thông và nhiều người có thể quay phim, chụp ảnh.

"Với những hoạt động như vậy, tôi cho rằng người trực tiếp nuôi dưỡng con tối thiểu cần được thông báo và trao đổi trước. Đây là trách nhiệm của một người mẹ đối với sự an toàn, quyền riêng tư và hình ảnh của con gái mình", Diệp Lâm Anh viết. Cô cũng cho biết từ trước đến nay khá thận trọng khi để con gái xuất hiện trước công chúng. Theo Diệp Lâm Anh, Boorin chủ yếu chỉ tham dự các sự kiện gia đình hoặc những dịp của người thân, bạn bè mà cô biết rõ.

Điều khiến Diệp Lâm Anh lo ngại hơn là việc con gái xuất hiện tại một sự kiện có yếu tố thương mại nhưng không bắt nguồn từ một hoạt động hay quyền lợi dành riêng cho bé. Nữ diễn viên cho rằng khi hình ảnh và những tương tác của một đứa trẻ được ghi lại tại sự kiện, chúng rất dễ trở thành chất liệu để xây dựng một câu chuyện hoặc hình ảnh cá nhân.

"Tình cảm thật sự dành cho một đứa trẻ không nhất thiết phải được chứng minh trước ống kính truyền thông. Dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào, quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ vẫn cần được đặt lên trước nhu cầu thể hiện của người lớn. Tôi mong những người thực sự yêu thương cháu sẽ hiểu và tôn trọng giới hạn này. Mọi hoạt động có yếu tố thương mại, truyền thông hoặc công khai hình ảnh của con trong tương lai cần được thông báo, trao đổi và có sự đồng thuận rõ ràng với tôi trước khi thực hiện", cô bày tỏ.

Diệp Lâm Anh cho biết không đồng ý việc nhóc tỳ xuất hiện ở những hoạt động mang tính thương mại

Diệp Lâm Anh cũng tuyên bố không đồng ý để hình ảnh con gái tại sự kiện được đăng tải hoặc sử dụng cho mục đích truyền thông, quảng bá hay xây dựng nội dung cá nhân. Cô đồng thời mong ban tổ chức, nhãn hàng và những cá nhân đã quay, chụp bé không đăng tải, đồng thời gỡ bỏ nếu hình ảnh hoặc video đã xuất hiện trên mạng xã hội. Dù Diệp Lâm Anh không nhắc trực tiếp đến tên Vũ Thúy Quỳnh hay sự kiện cụ thể trong tâm thư, thời điểm bài viết xuất hiện ngay sau loạt video Vũ Thúy Quỳnh đi cùng con gái cô khiến cư dân mạng nhanh chóng đặt hai sự việc cạnh nhau.

Hiện câu chuyện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh chỉ đăng tải hình ảnh cá nhân, không có sự xuất hiện của bé gái.

Vũ Thuý Quỳnh chỉ đăng ảnh cá nhân, không có sự xuất hiện của bé gái trên Facebook

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ Đức Phạm đều có cuộc sống riêng. Nữ diễn viên được cho là đang hạnh phúc bên người mẫu Kiên Phạm, trong khi doanh nhân Đức Phạm cũng có mối quan hệ với Vũ Thúy Quỳnh. Dù mỗi người đã bước sang một chặng đường mới, những động thái liên quan đến hai bên vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến so sánh với Diệp Lâm Anh - vợ cũ Đức Phạm thì Vũ Thuý Quỳnh cũng thẳng thắn: "Đừng nhắc những người không liên quan tới trang của mình bạn ơi. Mình không thích và cũng không có nhu cầu gắn với tên ai hết ạ. Nên coi clip của mình hoan hỉ vui vẻ, đẹp xấu gì cũng được nhưng đừng nhắc tên người không liên quan".

Cách đây không lâu, Đức Phạm thông báo Vũ Thuý Quỳnh đang mang thai. Đức Phạm còn hứa hẹn sắp tới sẽ trở thành người bố trách nhiệm để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nam doanh nhân chia sẻ: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Vũ Thuý Quỳnh đang mang thai con đầu lòng

Ảnh: FBNV