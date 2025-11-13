Diệp Lâm Anh lên tiếng khi bị nói dàn xếp, tung thêm clip hiện trường hỗn loạn vụ xô xát với chồng cũ

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm đang liên tục bị réo gọi vào vụ ồn ào đấu tố nhau không khoan nhượng trên MXH. Sau khi Đức Phạm đăng tâm thư lúc rạng sáng cho rằng Diệp Lâm Anh "giở trò", cố tình cho người trong ekip đến nhà anh để quay phim, chụp ảnh. Nguồn cơn lùm xùm của cả hai xuất phát từ việc Diệp Lâm Anh muốn đón con gái từ nhà chồng cũ về đi học nhưng Đức Phạm muốn để bé chơi thêm 1 hôn vì con muốn ở cùng ông bà nội.

Sau màn "tố" của Đức Phạm thì mới đây Diệp Lâm Anh tiếp tục có động thái đáp trả. Cựu người mẫu đăng clip quay lại hiện trường cảnh tượng điện thoại bị đập mạnh. Trong clip vài giây này, có thể thấy giữa Diệp Lâm Anh và gia đình chồng cãi nhau rất to, con gái của cặp đôi cũng có mặt để chứng kiến.

Liên quan đến việc con gái đòi ở lại cùng ông bà nội thay vì về nhà với mẹ, Diệp Lâm Anh phân trần: "Trẻ con nào cũng thích chơi hơn thích học. Mọi người có công nhận là mang chuyện chơi với học ra hỏi con thì có bạn nào chọn đi học không? Kết quả học tập của con thì không quan tâm, quan tâm mình thích là mình đập điện thoại mẹ nó trước mặt nó".

Diệp Lâm Anh tung hiện trường được cho là cảnh lúc cô bị đập điện thoại trước cửa nhà Đức Phạm

Bên dưới bình luận bài viết này tiếp tục xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, đa phần khuyên Diệp Lâm Anh nên bình tĩnh giải quyết, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 con về sau. Trước ý kiến cho rằng Diệp Lâm Anh đang dàn xếp để gây chú ý thì cô đáp trả: "Là tôi đưa điện thoại cho chú ấy đập đấy, tôi kêu là chú đập đi để con quay. Nghe kỹ lại trong clip".

Trong clip, Diệp Lâm Anh liên tục nói: "Bố làm sao thế ạ?", "Con của con mà..." thì được một người phụ nữ nào đó đáp ngược lại: "Không có bố con gì". Sau đó là tiếp đập điện thoại liên tục vang lên, cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn tầm hơn 10 người.

Diệp Lâm Anh phủ nhận chuyện mang 8-9 người đến nhà Đức Phạm như bài đăng của anh, cô cho biết chỉ đi cùng 1 người bạn thân và 3 trợ lý. Cựu người mẫu cho biết chiếc xế hộp của cô chỉ có sức chứa tầm 5 người.

Diệp lâm Anh cho biết điện thoại bị đập 2 lần, cô không mang 8-9 người đến như lời tố

Diệp Lâm Anh đáp trả khi bị nói dàn cảnh

Vào sáng 13/11, Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân cho biết theo thoả thuận, anh được đón con gái về nhà chơi 4 ngày trong tháng. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2025, khi con gái chưa muốn về bên ngoại nên anh đã chủ động liên lạc để mong con được chơi cùng em trai thêm 1 ngày. Diệp Lâm Anh không đồng ý và còn doạ sẽ khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Đến tối hôm đó, Đức Phạm cho biết Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng 8-9 người, những người này liên tục dùng điện thoại quay video gia đình anh.

Đức Phạm không đồng ý với hành động quay chụp này, vì thế cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nam doanh nhân cho biết hành động lao vào đối phương xuất phát từ mục đích bảo vệ bố. Sau đó, Diệp Lâm Anh có ra phường trình báo nhưng vì sự nhưng vì vụ việc quá nhỏ nên không thụ lý, để gia đình tự giải quyết. Đức Phạm khẳng định anh có bằng chứng, sẵn sàng cung cấp thêm nếu sự việc chưa dừng lại.

Chiều 12/11, Diệp Lâm Anh cũng đã xuất hiện ở cơ quan chức năng để làm việc. Cô không công bố kết quả từ buổi làm việc mà liên tục có động thái gây xôn xao trên MXH.

Diệp Lâm Anh đã đến cơ quan chức năng làm việc vào hôm qua

Trong mọi ồn ào đang diễn ra, điều khiến nhiều khán giả ngao ngán nhất chính là việc Diệp Lâm Anh và Đức Phạm lựa chọn mạng xã hội làm nơi đối chất, thay vì ngồi lại với nhau trong một không gian riêng tư để tìm tiếng nói chung. Những đoạn clip cãi vã, những status đầy ẩn ý hay lời qua tiếng lại trên mạng chỉ khiến tranh chấp ngày càng căng thẳng hơn, trong khi vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng.

Ở góc độ một gia đình đã đổ vỡ, cả hai đều là người lớn, đều có trách nhiệm và tình yêu dành cho con. Nhưng khi mọi mâu thuẫn bị đưa lên mạng, vô tình người thiệt thòi nhất lại chính là những đứa trẻ. Các con không chỉ đứng giữa hai luồng cảm xúc đối lập của bố mẹ, mà còn bị kéo vào sự ồn ào không đáng có từ dư luận.