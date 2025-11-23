Diệp Lâm Anh làm được điều mà nhiều người không thể

Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao chặt gà dứt khoát, nhịp nhàng vang lên - và người cầm dao lại là Diệp Lâm Anh. Đoạn video chỉ vài chục giây nhưng đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng", khi cô trổ tài bếp núc chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp.

Nếu hỏi công việc nào khiến nhiều người "ngán ngẩm" nhất trong bếp, có lẽ chặt thịt gà sẽ nằm trong top đầu. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là miếng gà sẽ nát, da rách, hoặc xương vụn văng tứ tung. Còn để chặt được đẹp, đều tay, miếng nào ra miếng ấy - đó lại là một "đẳng cấp" hoàn toàn khác. Chính vì thế, nhiều người vẫn đùa rằng: "Chặt gà là bài kiểm tra đầu tiên khi ra mắt nhà người yêu".

Trong video được chia sẻ, Diệp Lâm Anh tỏ ra cực kỳ thuần thục. Cô chia phần rõ ràng, từng nhát chặt dứt khoát, chuẩn xác. Từ việc tách khớp, canh miếng đến cách xếp gọn gàng ra đĩa - tất cả đều cho thấy sự quen tay của người đã làm công việc này rất nhiều lần. Thậm chí, nếu chỉ nhìn cảnh đó, ít ai nghĩ người đang chặt gà là một mỹ nhân showbiz từng gắn liền với hình ảnh thời trang và sàn catwalk.

Thành phẩm là đĩa thịt gà vàng ruộm, da căng bóng, từng miếng gọn gàng đến mức dân mạng phải thốt lên: "Đỉnh thật sự!". Không ít người xem clip đã bày tỏ sự khâm phục, cho rằng cô không chỉ giỏi kinh doanh, hoạt động nghệ thuật mà còn khéo léo, đảm đang - một hình ảnh rất đời thường nhưng lại hiếm thấy ở giới nghệ sĩ.

Thực tế, việc chặt thịt gà tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn ta nghĩ. Người chặt phải hiểu cấu trúc khớp, biết canh lực, biết điểm rơi của dao để miếng thịt vừa đẹp vừa không bị dập. Quan trọng hơn, đó còn là sự tỉ mỉ và kiên nhẫn - hai yếu tố không phải ai cũng có trong căn bếp. Vì vậy, khi Diệp Lâm Anh xuất hiện với phong thái tự tin, thao tác gọn gàng, nhiều người mới phải "tâm phục khẩu phục".

Giữa showbiz vốn quen với hình ảnh sang trọng, chỉn chu trước ống kính, khoảnh khắc Diệp Lâm Anh giản dị trong bếp, chặt từng miếng gà đều tăm tắp lại tạo nên sức hút rất riêng. Đó là vẻ đẹp của sự chân thật - vừa mạnh mẽ, vừa gần gũi. Video dù đã được quay từ một dịp Tết khá lâu nhưng cứ mỗi khi Tết đến, nhiều người lại muốn xem lại để học hỏi.

Một hành động tưởng chừng nhỏ thôi, nhưng lại cho thấy phần nào tính cách của cô: cẩn trọng, khéo léo và làm gì cũng chỉn chu đến từng chi tiết. Không phải ai cũng có thể chặt thịt gà đẹp, gọn và nhanh đến vậy - và cũng không phải nghệ sĩ nào khiến người xem vừa xem vừa "gật gù" vì… nể như Diệp Lâm Anh.