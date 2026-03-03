Diệp Lâm Anh đưa bạn trai ra mắt gia đình?

Những ngày đầu năm, khi nhiều sao Việt chia sẻ loạt khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, Diệp Lâm Anh cũng gây chú ý với chuyến đi biển cùng 2 con và bạn trai tin đồn Phạm Kiên. Cho đến mới đây Diệp Lâm Anh đã “xả kho” thêm loạt ảnh mới, cư dân mạng mới tinh ý phát hiện mẹ và bà ngoại của cô cũng có mặt trong chuyến đi này.

Chi tiết này nhanh chóng gây bàn tán, khiến nhiều người cho rằng Diệp Lâm Anh đã chính thức đưa Phạm Kiên ra mắt gia đình. Bởi theo nhiều ý kiến, nếu chưa có mối quan hệ nghiêm túc và đủ thân thiết, khó để một người đàn ông xuất hiện thoải mái trong chuyến du xuân có đầy đủ các thành viên gia đình như vậy. Không chỉ vậy, trong những khung hình được chia sẻ, Phạm Kiên rất gần gũi với 2 con riêng của Diệp Lâm Anh. Anh cùng các bé vui chơi, tương tác tự nhiên.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên cùng đưa 2 con đi du lịch đầu Xuân (Ảnh: FBNV)

Chuyến đi này còn có sự góp mặt của gia đình Diệp Lâm Anh, Phạm Kiên đã có cơ hội ra mắt gia đình đàng gái (ảnh: FBNV)

Phạm Kiên sinh năm 2000, nhỏ hơn Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Thời gian qua, cả hai nhiều lần bị soi xuất hiện cùng ở những phiên livestream, sự kiện giải trí hay tụ họp bạn bè. Phạm Kiên từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn nhỏ và đóng phim, Phạm Văn Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Về ngoại hình, chàng trai sinh năm 2000 này sở hữu gương mặt điển trai, body săn chắc vạm vỡ và chiều cao 1,85m.

Ngoại hình ấn tượng của bạn trai tin Diệp Lâm Anh (Ảnh: FBNV)

Diệp Lâm Anh từng tiết lộ về gu chọn bạn trai sau đổ vỡ hôn nhân: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần".

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên từng bị bắt gặp khoác tay nhau đi du lịch, diện đồ đôi... Không chỉ thế, Phạm Kiên còn tag tên Diệp Lâm Anh vào bài đăng đúng ngày Lễ tình nhân 14/2 vừa qua. Lễ tình nhân là dịp của những cặp đôi đang yêu, vì thế việc Phạm Kiên đăng ảnh du lịch riêng tư cùng Diệp Lâm Anh vào dịp này như đang phát tín hiệu xác nhận mối quan hệ. Còn Diệp Lâm Anh, cô đã viết tâm thư xác nhận đang yêu nhưng nhất quyết không chia sẻ danh tính đối phương để giữ sự riêng tư. Diệp Lâm Anh cho biết đang có những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Cô cũng thẳng thắn cho biết đang rất vui vẻ, sẵn sàng đáp trả những bình luận cho rằng Phạm Kiên không xứng với mình.