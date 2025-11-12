Diệp Lâm Anh đáp trả khi bị nói "cay cú" vì chồng cũ hẹn hò Á hậu

Hơn 3 năm sau cuộc ly hôn ồn ào, doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ nói "Yêu em" với Vũ Thuý Quỳnh. Ngay khi nam doanh nhân công khai mối quan hệ với người mới, động thái của Diệp Lâm Anh cũng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay trong đêm, Diệp Lâm Anh "làm loạn" khi đăng ảnh điện thoại bị đập vỡ nát, tiết lộ bị ai đó tấn công cách đây 4 tháng.

Song song với nhiều ý kiến lo lắng cho tình hình bất ổn của Diệp Lâm Anh thì số khác tranh cãi cho rằng cô đang cay cú khi chồng cũ có hạnh phúc mới. Thậm chí, có người cho rằng Diệp Lâm Anh tâm cơ, chiêu trò gây chú ý khi chọn chia sẻ sự việc đã diễn ra 4 tháng vào đúng ngày Đức Phạm khoe bạn gái.

Vào trưa ngày 12/11, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng trước bình luận tranh cãi về hành động của cô. Diệp Lâm Anh cho biết đã lập vi bằng, được cơ quan chức năng mời lên làm việc liên quan đến vụ bị đập điện thoại. Liên quan đến vấn đề bị nói cay cú, Diệp Lâm Anh đáp trả: "Em ở trong hoàn cảnh đến nhà chồng cũ đón con về đi học mà bị chỉ mặt kêu không cho về. Rồi đánh người nhà em và giật điện thoại của em ném xuống đất 2 lần cho bể nát xem em có cay không. Đánh lại thì không dám. Lời xin lỗi thì quá xa xỉ". Câu trả lời của Diệp Lâm Anh gây bàn tán, tuy nhiên đến thời điểm này đây chỉ là chia sẻ từ 1 phía, doanh nhân Đức Phạm chưa có động thái mới.

Diệp Lâm Anh đáp trả khi bị nói đăng sai thời điểm, cố tình gây chú ý vì cay cú

Diệp Lâm Anh đã lập vi bằng, đơn trình báo về việc đi đón con nhưng bị đập điện thoại

Diệp Lâm Anh đăng ảnh chiếc điện thoại bị vỡ nát

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng kết hôn, có với nhau 2 con 1 trai, 1 gái. Sau nhiều lần đối diện với nhau tại phiên toà ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm chăm sóc con gái còn bé trai do Đức Phạm nuôi dưỡng. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh vẫn thường xuyên đăng ảnh gặp gỡ con trai, đưa 2 bé cùng đi du lịch.

Về mối quan hệ với người cũ, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ với chúng tôi trong bài phỏng vấn hồi tháng 4/2023: "Nhiều người trên mạng từng gửi tin nhắn cho tôi nói các thông tin ngoài luồng nhiều lắm, lúc đầu tôi có đọc nhưng về sau tôi quyết định không bao giờ bấm vào xem nữa. Điều đó sẽ làm tôi bị suy nghĩ, nếu không nhìn thấy sẽ không bận tâm mà dành thời gian để chăm sóc con cái, phát triển kinh doanh. Tôi không quan tâm chuyện đời tư của người ta khi họ đã không còn thuộc về mình".

Diệp Lâm Anh nhiều lần căng thẳng với chồng cũ sau ly hôn

Hồi tháng 9/2024, nam doanh nhân đã chi 120 triệu để sở hữu bức tranh do Diệp Lâm Anh vẽ, dù ban đầu giá khởi điểm chỉ là 30 triệu đồng. 1 ngày trước khi sự kiện này diễn ra, Diệp Lâm Anh đăng công khai rằng mạnh thường quân đấu giá thắng sẽ được cô mời ăn tối để có thể tâm sự nhiều hơn về ý nghĩa bức tranh. Sau đó, Đức Phạm lên tiếng khẳng định chỉ đấu giá với mục đích từ thiện, không cần nhận tranh và cũng không cần đi ăn tối cùng Diệp Lâm Anh. Thời gian qua, mỗi lần Đức Phạm và Diệp Lâm Anh vô tình chạm mặt ở sự kiện đều tạo nên cuộc tranh cãi, xôn xao khắp mạng xã hội.