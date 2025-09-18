



Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nghệ sĩ nhào lộn Aliane Dias rơi xuống sân khấu trong lúc biểu diễn tại rạp xiếc Circo Robatiny ở Miracema, bang Rio de Janeiro (Brazil), tối 13/9.

Theo Jam Press, diễn viên Dias đang thực hiện màn treo người lơ lửng trên không bằng tóc, một tiết mục mạo hiểm thì bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống. Trong video, cô mặc váy hồng, xoay tròn trên không trung trước khi lao thẳng xuống sàn với tiếng động mạnh, khiến khán giả hét lên hoảng loạn.

Diễn viên xiếc Aliane Dias đang biểu diễn đột nhiên rơi xuống.(Ảnh: NYP)

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sơ cứu và đưa Dias ra ngoài bằng cáng.

Rạp xiếc Circo Robatiny cho biết nghệ sĩ “đã được cứu chữa kịp thời và hiệu quả”, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân không xuất phát từ lỗi kỹ thuật.

“Trong tiết mục này, chính nghệ sĩ chịu trách nhiệm tự buộc tóc vào dây cáp. Chúng tôi vẫn chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn để làm rõ thêm chi tiết, ” thông cáo viết.

Dù xảy ra tai nạn gây sốc, Circo Robatiny vẫn tiếp tục buổi diễn theo lịch trình vào tối hôm sau.

Hiện tình trạng sức khỏe của Aliane Dias chưa được công bố,

(Nguồn: NYP)



