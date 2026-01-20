Diễn viên Việt có tin vui với bạn trai yêu 5 năm?

Diễn viên Lê Lộc được biết tới là con gái ruột của nghệ sĩ Lê Giang. Thời gian qua, cô gây chú ý với mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Tuấn Dũng. Vào tháng 6/2021, Lê Giang lên tiếng xác nhận con gái đang hẹn hò với Tuấn Dũng.

Khi tham gia một sự kiện giải trí mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1995 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Diễn viên Lê Lộc mặc chiếc áo 2 dây có theiets kế suông rộng, lộ vòng eo lùm lùm. Đặc biệt khi di chuyển, cô còn cần phải có người dìu đỡ. Loạt chi tiết lạ này khiến cư dân mạng bán tín bán nghi cho rằng con gái Lê Giang đang có tin vui.

Diễn viên Lê Lộc mặc đơn giản xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Nguồn: Meowentertainment

Con gái Lê Giang bị soi vòng 2 lùm lùm, ngoại hình khác lạ. Nguồn: Meowentertainment

Lê Lộc và Tuấn Dũng là cặp đôi showbiz Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt sau khi cùng xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai. Từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cả hai dần tiến tới và chính thức công khai hẹn hò.

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ thích thú. Lê Lộc từng dành nhiều lời khen cho bạn trai, cho biết Tuấn Dũng là người tinh tế, khéo léo và có nhiều tài lẻ.

Từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cả hai dần tiến tới và chính thức công khai hẹn hò. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Lê Giang cũng nhiều lần công khai thúc giục con gái và Tuấn Dũng sớm về chung một nhà. Nữ nghệ sĩ thậm chí còn xưng hô với Tuấn Dũng là “mẹ vợ”, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên gia đình vô cùng thân thiết.

Cuối năm 2022, Tuấn Dũng từng úp mở chuyện mời NS Hồng Vân làm chủ hôn, còn Lê Lộc cũng nhờ bạn bè chuẩn bị bê tráp. Dù vậy, đến nay cặp đôi vẫn chưa chính thức chia sẻ kế hoạch tổ chức. Nữ nghệ sĩ cho biết Lê Lộc là người thích sự đơn giản, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, kín đáo. Tuy nhiên, với vai trò của một người mẹ, Lê Giang vẫn mong con gái có một lễ cưới rộn ràng, ấm cúng và đáng nhớ.

"Tôi vẫn muốn Lê Lộc và Tuấn Dũng đám cưới, nhưng các con thì chưa muốn. Vì tính của Lộc và Dũng sống rất bình yên, không muốn làm rầm rộ. Tôi cũng khuyên 2 đứa đám cưới, có mẹ phụ thêm cho đừng lo. Nhưng chắc không phải vì tiền mà 2 đứa muốn mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng, đăng ký kết hôn và ra chùa ra mắt vậy thôi chứ không muốn làm tiệc rình rang mời ai hết. Còn tôi thì muốn hai đứa tổ chức đám cưới, vì chỉ có 1 đứa con gái, cũng muốn nở mặt nở mày với người ta", Lê Giang cho hay.