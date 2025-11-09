Diễn viên Tuấn Kiệt bất lực cầu cứu

Theo HK01, tối 8/11, Hải Tuấn Kiệt đăng video cầu xin đồng nghiệp, khán giả cứu vợ anh đang nguy kịch trong bệnh viện. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ gầy gò, liên tục bật khóc, chia sẻ việc vợ anh là Mạc Gia Từ (Effie) mắc bệnh xơ gan cấp tính, cần được phẫu thuật gấp.

Chi phí ca thay gan lên đến 1,5 triệu HKD, anh không đủ điều kiện chi trả. Hải Tuấn Kiệt đang ở Quảng Châu (Trung Quốc), cầu cứu cộng đồng mạng quyên góp thêm 700.000 HKD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng) để chi trả chi phí ghép gan.

Vì quá hoảng loạn, anh không cung cấp thông tin liên lạc hay kênh quyên góp cụ thể.

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng, hỏi cách giúp đỡ anh.

Ngay sau khi sự việc lan truyền, chủ tịch công ty giải trí Tianmeng Entertainment - công ty quản lý của nam diễn viên - cùng bạn bè thân thiết đã quyên góp 500.000 HKD giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trả lời phỏng vấn HK01, diễn viên Bằng chứng thép gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp.

"Tôi vô cùng biết ơn bạn bè, khán giả quan tâm giúp đỡ. Đêm qua tôi thật sự hoảng loạn và bất lực, nhưng những lời động viên đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh”, Hải Tuấn Kiệt nói.

Khi được hỏi tình hình mới nhất của vợ, anh cho biết Mạc Gia Từ đang cố gắng chiến đấu từng phút. "Chúng tôi chưa thể trả lời hết những lời nhắn, nhưng thật lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc", anh nói thêm.

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, tên thật là Gabriel Harrison, mang hai dòng máu Anh - Trung Quốc. Anh từng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 1994 với vai diễn đầu tiên bên cạnh Cổ Cự Cơ trong phim Giấc mơ thành hiện thực . Dù ngoại hình lai Tây và điển trai, sự nghiệp của anh không quá nổi bật tại Hong Kong (Trung Quốc), chủ yếu gắn với các vai phụ.

Hải Tuấn Kiệt và Mạc Gia Từ trong đám cưới năm 2017.

Sau thời gian hoạt động ở TVB, đầu năm 2001, Hải Tuấn Kiệt bắt đầu phát triển sự nghiệp ở Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2012, nam diễn viên gặp người vợ hiện tại là Mạc Gia Từ, cả hai kết hôn năm 2017 và chưa sinh con.

Khán giả Việt Nam biết đến anh nhiều nhất qua vai Thi Kiến Hiền trong Bằng chứng thép 4, người có tuyến tình cảm với bác sĩ pháp y Văn Gia Hy do Lý Thi Hoa thủ vai. Anh cũng xuất hiện trong một số tựa phim như Hồ sơ trinh sát 3, Hương vị tình yêu, Ỷ thiên đồ long ký...