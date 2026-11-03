Diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc 2026: Nhan sắc cả showbiz ghen tị, diễn xuất xứng tầm "báu vật quốc gia"

Chưa tròn 30 tuổi nhưng đây lại là diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc năm nay.

Mới đây, Park Ji Hoon tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng đáng nể khi đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn "Những nhân vật quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc năm 2026" do JoyNews24 tổ chức. Khảo sát được thực hiện với 142 người trong ngành, bao gồm nhân sự các công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung và phóng viên. Nam diễn viên nhận được 16 phiếu, chỉ xếp sau nhóm nhạc RESCENE (24 phiếu) và ATEEZ (17 phiếu). Đáng chú ý, giữa một danh sách quy tụ những nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, truyền hình đến điện ảnh, Park Ji Hoon là diễn viên có thứ hạng cao nhất.

Park Ji Hoon sinh năm 1999, từng hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ với vai trò diễn viên nhí. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2017, khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 2. Trong sân khấu quảng bá ca khúc Pick Me, khoảnh khắc Park Ji Hoon nhìn thẳng vào máy quay rồi nháy mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Biệt danh "Wink Boy" (chàng trai nháy mắt) cũng ra đời từ đó. Một giây ngắn ngủi nhưng đủ để anh trở thành gương mặt được chú ý bậc nhất chương trình, kéo theo lượng người hâm mộ tăng vọt.

Chỉ cần đúng 1 giây khoe visual, Park Ji Hoon lập tức đổi đời, điều mà cả showbiz phải ghen tị vì không ai làm được

Sức hút ấy giúp Park Ji Hoon cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc, chính thức ra mắt trong đội hình Wanna One - nhóm nhạc dự án từng làm mưa làm gió Kpop giai đoạn 2017-2019. Thời điểm đó, anh được yêu thích nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa, đôi mắt long lanh cùng nụ cười có sức sát thương cao. Visual của Park Ji Hoon từng là chủ đề được bàn luận rộng rãi, còn hình ảnh chàng trai đáng yêu với câu nói "Lưu giữ bạn trong trái tim tôi" trở thành một trong những dấu ấn văn hóa đại chúng đáng nhớ của chương trình.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở danh xưng mỹ nam idol, Park Ji Hoon có lẽ đã không thể trở thành cái tên quyền lực như hiện tại. Sau khi Wanna One kết thúc hoạt động, anh kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất, từng bước thoát khỏi cái bóng thần tượng. Những vai diễn trong Flower Crew: Joseon Marriage Agency, Love Revolution hay At a Distance, Spring Is Green giúp anh tích lũy kinh nghiệm và thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác nhau.

Phim At a Distance Spring is Green

Cú chuyển mình thực sự đến với Weak Hero Class 1 (Người Hùng Yếu Đuối) năm 2022. Trong phim, Park Ji Hoon hóa thân thành Yeon Si Eun, một nam sinh có vẻ ngoài yếu ớt, ít nói nhưng sở hữu trí thông minh sắc bén và khả năng chống trả đáng gờm. Khác hoàn toàn hình ảnh đáng yêu từng gắn liền với mình, anh gây ấn tượng bằng ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm tiết chế và khả năng thể hiện những tổn thương tâm lý phức tạp. Nhân vật này không cần quá nhiều lời thoại hay những màn bộc lộ cảm xúc dữ dội, nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được sự cô độc, uất ức và những biến chuyển bên trong. Vai diễn mang về cho Park Ji Hoon giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Blue Dragon Series Awards 2023, đồng thời trở thành cột mốc quan trọng giúp anh được nhìn nhận nghiêm túc hơn với tư cách diễn viên.

Phim Weak Hero Class

Nếu Weak Hero là lời khẳng định Park Ji Hoon có thực lực, thì The King's Warden (Dưới Bóng Điện Hạ) chính là cú bứt phá đưa anh lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử về vua Danjong của Joseon, nam diễn viên đảm nhận vai Lee Hong Wi - vị quân vương trẻ tuổi bị phế truất và đưa đến nơi lưu đày. Đây là nhân vật có số phận bi thương, đòi hỏi người thể hiện phải truyền tải được sự non nớt của một thiếu niên, nỗi cô độc của người mất ngai vàng và những giằng xé nội tâm của một vị vua bị tước đoạt quyền lực.

Park Ji Hoon đã có màn thể hiện đầy thuyết phục, đặc biệt ở khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và những chuyển biến cảm xúc tinh tế. Đặt cạnh những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae hay Jeon Mi Do, anh không hề bị lép vế, thậm chí còn trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim. The King's Warden tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có, thu hút hơn 16 triệu lượt khán giả và tiến sát mốc 17 triệu vé, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Với Park Ji Hoon, đây còn là bộ phim điện ảnh thương mại đầu tiên trong sự nghiệp và đã đưa anh thẳng vào hàng ngũ những diễn viên sở hữu phim 10 triệu vé.

Đáng chú ý, thành công của tác phẩm không chỉ được đo bằng doanh thu hay lượng khán giả. Trong cuộc bình chọn phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2026 do chính JoyNews24 thực hiện, The King's Warden giành tới 81 phiếu từ 142 người trong ngành, bỏ xa vị trí thứ hai với 19 phiếu. Khoảng cách hơn bốn lần cho thấy sự đồng thuận đặc biệt lớn của giới chuyên môn dành cho bộ phim. Park Ji Hoon cũng liên tiếp gặt hái thành tích tại các giải thưởng điện ảnh, trong đó có giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2026.

Từ một cú nháy mắt làm nên hiện tượng đến vai diễn vị vua trẻ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt, hành trình của Park Ji Hoon là minh chứng cho việc sức hút ngoại hình có thể mở ra cánh cửa, nhưng chỉ thực lực mới giúp một nghệ sĩ đi đường dài. Ở tuổi 27, anh đã có cả danh tiếng của một thần tượng hàng đầu lẫn sự công nhận của giới chuyên môn với tư cách diễn viên. Nếu năm 2017, người ta nhớ đến Park Ji Hoon vì một giây nháy mắt, thì năm 2026, anh có cả một sự nghiệp đáng nể để khán giả nhắc tên.