Diễn viên Phương Oanh tìm thấy hạnh phúc

Nguyễn Phượng
|

Sau loạt những biến cố trong cuộc sống, chính các con là động lực giúp Phương Oanh tìm thấy hạnh phúc.

Trưa ngày 24/5, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Oanh đã đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ của cô cùng các con tại một bãi biển thơ mộng với dòng trạng thái ngắn gọn đầy hào hứng: “Chào hè”.

Trong ảnh, 3 mẹ con tươi vui nô đùa trên cát. Dù bận rộn chăm sóc hai nhóc tỳ cùng một lúc, Phương Oanh vẫn xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy năng lượng tích cực. Thần thái hạnh phúc viên mãn của nữ diễn viên khiến ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ.

Phương Oanh hạnh phúc đón mùa hè cùng các con trên bãi biển - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bài viết của bà mẹ hai con đã nhận về "cơn mưa" thả tim từ người hâm mộ. Nhiều người gửi lời động viện tới "Quỳnh búp bê" sau biến cố gia đình mà cô phải trải qua.

"Người Phụ nữ kiên cường, bản lĩnh. Mình biết bạn đã trải qua những ngày tháng đau khổ, bất lực, mệt mỏi áp lực từ nhiều phía. Nhưng sau tất cả bạn đã thấu hiểu về cuộc đời này là vô thường chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạn nhìn về tương lai, bạn có 2 thiên thần nhỏ đáng yêu, có sự nghiệp, có gia đình có những người yêu quý…Bạn đã vững vàng bước tiếp...Tất cả phụ nữ đều xứng đáng được hạnh phúc", một tài khoản có tên Thái Uyên chia sẻ.

"Bạn này xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh … dù cuộc đời có những người đối xử với bạn ấy rất cay nghiệt nhưng bạn ấy luôn bản lĩnh vượt qua...Chị rất khâm phục em. Cố gắng lên em nhé, em hãy cứ là chính em thôi", một người khác bình luận.

Phương Oanh từ 3 năm qua luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Năm 2023, cô đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh Shark Bình). Tháng 5/2024, nữ diễn viên sinh đôi và dành phần lớn thời gian cho vai trò làm mẹ. Trong giai đoạn này, cô gần như tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình.

Sau thời gian gián đoạn, Phương Oanh từng tái xuất trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" và đến năm 2025, cô góp mặt trong dự án phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh", đánh dấu sự trở lại với nghề.

Phương Oanh hiện tại sống khá kín tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, biến cố liên quan đến việc chồng cô bị khởi tố vào tháng 12/2025 đã khiến đời sống cá nhân của nữ diễn viên tiếp tục bị soi chiếu. Trước những ồn ào, Phương Oanh lựa chọn giữ im lặng, khép kín, đồng thời hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Quan sát hoạt động mạng xã hội cho thấy nữ diễn viên duy trì trang cá nhân với hơn 760.000 người theo dõi và fanpage tích xanh khoảng 1 triệu người theo dõi, nhưng tần suất cập nhật giảm đáng kể so với trước đây. Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ chủ yếu xoay quanh sinh hoạt đời thường, nấu ăn hoặc chăm sóc gia đình. Nhiều khán giả nhận xét Phương Oanh hiện theo đuổi lối sống kín tiếng, tránh xa tranh luận và tập trung cho cuộc sống riêng.

Dù vậy, tên tuổi Phương Oanh vẫn duy trì sức hút nhờ các dự án phim đã phát sóng và lượng người hâm mộ ổn định.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên được nhìn nhận là đang cân bằng giữa vai trò người mẹ và nghệ sĩ, duy trì sự hiện diện vừa phải trong showbiz. Cuộc sống kín tiếng nhưng ổn định của Phương Oanh cho thấy nỗ lực giữ khoảng riêng tư giữa áp lực dư luận, đồng thời chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

