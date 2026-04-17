Diễn viên Phan Hoành Bân qua đời

Trạch Dương |

TPO - Diễn viên Phan Hoành Bân - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980, nhất là vai diễn trong Thần điêu hiệp lữ (1983) - vừa qua đời ở tuổi 64.

Theo St Headline, ngày 17/4, gia đình xác nhận nam diễn viên Phan Hoành Bân qua đời tại nhà riêng. Thông tin được công bố sau khi tang lễ hoàn tất theo nguyện vọng riêng tư. Nguyên nhân cụ thể chưa được công bố.

Sự ra đi của Phan Hoành Bân là mất mát tiếp theo đối với thế hệ nghệ sĩ gạo cội ở Hong Kong (Trung Quốc). Lễ trao giải Kim Tượng diễn ra ngày 19/4 dành thời lượng tưởng niệm ông cùng các nghệ sĩ Lương Tiểu Long, Viên Tường Nhân, tri ân những đóng góp cho điện ảnh xứ Cảng thơm.

Phan Hoành Bân sinh năm 1962, thuộc khóa đào tạo diễn xuất thứ 10 của đài TVB (1981), cái nôi từng sản sinh nhiều tài tử gạo cội như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy...

- Ảnh 1.

Phan Hoành Bân nhiều lần đóng chung với Lưu Đức Hoa giai đoạn 1980-1990.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tham gia nhiều dự án truyền hình, vai Quách Phá Lỗ trong Thần điêu hiệp lữ (1983) được xem là dấu ấn nổi bật nhất, góp phần đưa tên tuổi ông đến gần khán giả. Phan Hoành Bân còn góp mặt trong loạt phim quen thuộc như Lộc đỉnh ký (1984), Dương gia tướng , Cảnh sát mới ra trường hay Bảo chi lâm.

Năm 1988, ông chuyển hướng hoạt động sang Đài Loan (Trung Quốc), đảm nhận vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu . Dù có ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất ổn, nam diễn viên chủ yếu gắn với các vai thứ chính hoặc vai phụ, chưa tạo được bước bứt phá để trở thành ngôi sao hàng đầu.

Phan Hoành Bân là bạn thân một thời của tài tử Lưu Đức Hoa. Hai người đồng hành trong những năm đầu lập nghiệp và xuất hiện chung trong một số dự án điện ảnh như Săn diều hâu (1982) hay May We Chat (2014), bộ phim cuối cùng của ông.

Từ cuối thập niên 1990, Phan Hoành Bân dần rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật, chuyển sang kinh doanh bất động sản. Ông sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như cắt đứt liên hệ với nhiều đồng nghiệp trong ngành. Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cho biết ông lựa chọn cuộc sống bình lặng, tránh xa áp lực của showbiz và không có ý định quay lại.

