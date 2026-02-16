Diễn viên Ngọc Trinh nghẹn lòng đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng

Vào ngày 28 Tết, diễn viên Ngọc Trinh thông báo tang sự bố là ông Lê Văn Trí đã từ trần vào lúc 15 giờ 35, hưởng thọ 66 tuổi. Lễ nhập quan và lễ viếng bố diễn viên Ngọc Trinh đã diễn ra vào ngày 15/2. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Đa Phước - Bình Chánh.

Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh chia sẻ khoảnh khắc đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô xót xa chia sẻ: "Đến lúc em phải đưa ba đi rồi ạ". Sự ra đi đột ngột của ông khiến Ngọc Trinh và gia đình vô cùng bất ngờ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên cô sớm vượt qua cú sốc tinh thần này.

Diễn viên Ngọc Trinh thông báo bố qua đời vào ngày 28 Tết. Ảnh: FBNV

Cô nghẹn lòng đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: FBNV

Lê Ngọc Trinh từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không đạt được thành tích như mong muốn. Cùng năm, người đẹp thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam thế giới và được danh hiệu Á hậu.

Những năm qua, Ngọc Trinh hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu. Cô góp mặt trong một số dự án phim như Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù, Chuông Gió…

Những năm qua, Ngọc Trinh hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Lê Ngọc Trinh được nhận xét khá truân chuyên trong chuyện tình cảm. Cô từng công khai hẹn hò với một số cầu thủ nhưng các mối quan hệ này đều kết thúc giữa nhiều ồn ào.

Đến năm 2023, nữ diễn viên xác nhận tìm hiểu Thiên Tây, song chuyện tình này cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau những đổ vỡ, Ngọc Trinh trở nên kín tiếng hơn về đời sống riêng tư, tập trung phần lớn thời gian cho công việc và các dự án cá nhân.