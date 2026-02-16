Diễn viên Ngọc Trinh đau xót thông báo bố qua đời vào ngày 28 Tết

Tối 15/2, diễn viên Ngọc Trinh bất ngờ thông báo tin buồn bố đẻ là ông Lê Văn Trí đã qua đời vào chiều cùng ngày, hưởng thọ 66 tuổi. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh cáo phó kèm dòng trạng thái xót xa: "Ba ơi".

Được biết, lễ viếng của bố Ngọc Trinh sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 15/2, lễ động quan diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 16/2. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Đa Phước - Bình Chánh. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tới Ngọc Trinh sau thông tin này.

Ngọc Trinh thông báo bố đẻ qua đời vào ngày 28 Tết. Ảnh: FBNV

Vào tháng 11/2025, Ngọc Trinh từng xót xa chào tạm biệt tới bạn trai cũ: "Ngày này của 11 năm trước là ngày mình gặp nhau. Không ngờ sau 11 năm đúng vào ngày này vĩnh viễn không còn gặp lại anh nữa. Xin cúi tiễn đưa anh. 25/11".

Cô chia sẻ thêm: "Bài đăng trên em dành để tiễn đưa người bạn trai đầu tiên của em thời niên thiếu, hôm nay bạn ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng, bọn em từng yêu nhau và đồng hành cùng nhau ở 1 quãng đường khá dài nhưng không đến được với nhau, mối tình đầu tiên khắc cốt ghi tâm trong đời em gọi là mối tình đầu ạ. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Ngọc Trinh từng buồn bã từ biệt bạn trai cũ vào tháng 11/2025, Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh (tên đầy đủ Lê Ngọc Trinh), sinh năm 1996 tại Cần Thơ. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu. Về sau, người đẹp tham gia nhiều dự án truyền hình như Trả em kiếp này, Báo thù, Chuông gió…

Năm 2017, cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó tiếp tục góp mặt tại Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới và giành danh hiệu Á hậu. Những năm gần đây, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn và nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.