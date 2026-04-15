Diễn viên mỗi năm có cả trăm người nhưng điện ảnh Việt chỉ có 1 mỹ nhân khiến khán giả đẫm lệ bởi visual

Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Phí Phông, Phương Anh Đào nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của cô lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo hàng loạt lời tung hô như “đẹp nhất Việt Nam”, “visual gây choáng”, hay thậm chí là “nhìn mà muốn khóc vì quá đẹp”. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên nhận được những lời ca tụng mỹ miều như vậy, bởi từ lâu, cô đã được xem như một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc tự nhiên hiếm hoi đẹp nhất nhì Vbiz.

Phương Anh Đào tại họp báo ra mắt phim điện ảnh Phí Phông

Sinh năm 1992, Phương Anh Đào bắt đầu sự nghiệp từ sitcom Kim Chi Cà Pháo, sau đó có cú bật mạnh với vai chính trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè năm 2018. Vai diễn này không chỉ giúp cô ghi dấu ấn mà còn mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong loạt dự án cả phim nghệ thuật lẫn phim thương mại như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và đặc biệt là Tro Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Đến năm 2024, Phương Anh Đào thực sự bùng nổ khi đảm nhận vai chính trong Mai do Trấn Thành đạo diễn. Bộ phim nhanh chóng vượt mốc 500 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé và đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Gần đây, cô tiếp tục xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho, duy trì sức nóng ổn định, tiếp tục bỏ túi thêm 1 phim trăm tỷ cùng tình tin đồn Tuấn Trần.

Phương Anh Đào trong phim Mai

Không chỉ hoạt động trong điện ảnh, Phương Anh Đào còn quen mặt với khán giả trẻ qua các MV của Đen Vâu như Bài Này Chill Phết, Lối Nhỏ, thậm chí còn góp giọng trong một ca khúc. Cô cũng tham gia nhiều show giải trí như Mỹ Nhân Hành Động, 2 Ngày 1 Đêm, Sao Nhập Ngũ, cho thấy hình ảnh gần gũi, không màu mè.

Điều khiến Phương Anh Đào trở nên khác biệt chính là danh xưng “nữ thần mặt mộc”. Giữa một Vbiz nơi hình ảnh luôn được trau chuốt kỹ lưỡng, cô lại thường xuyên xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm, từ đời thường cho tới phim ảnh. Làn da căng mịn, khỏe khoắn cùng những đường nét tự nhiên giúp cô giữ được vẻ đẹp rất riêng, nổi bần bật giữa rừng mỹ nhân mới hàng năm.

Nhan sắc gây choáng mỗi lần xuất hiện của Phương Anh Đào

Khi không trang điểm lại càng xuất sắc

Dĩ nhiên, nhan sắc chỉ là một phần. Điều giữ chân khán giả ở lại với Phương Anh Đào chính là thực lực. Cô không bị đóng khung vào một dạng vai, sẵn sàng thử sức từ những nhân vật nhẹ nhàng, giàu nội tâm đến các vai diễn gai góc hơn. Sau thành công của Mai, Phương Anh Đào cũng không chọn cách xuất hiện dày đặc mà khá kín tiếng, chọn lọc dự án. Chính điều này càng khiến mỗi lần trở lại, Phương Anh Đào được quan tâm nhiều hơn.

Giữa một thị trường phim ảnh ngày càng đông đúc, nơi diễn viên mới liên tục ra mắt, Phương Anh Đào vẫn giữ được vị trí riêng, không ồn ào nhưng đủ sức khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn, thậm chí là "đẫm lệ" vì visual xuất chúng này!