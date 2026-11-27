Minh Thy nói cô tưởng cuộc đời mình đã kết thúc vào ngày biết mình mắc ung thư. Trong gần một năm điều trị, có lúc đau đến kiệt sức, nữ diễn viên 25 tuổi đã xin mẹ cho mình được dừng lại.

Tối 26/11, Minh Thy gây bất ngờ khi chia sẻ cô mắc ung thư và hành trình điều trị bệnh gần một năm qua. Theo Minh Thy, cô phát hiện bệnh khi còn nhiều dự định với nghề.

“Tôi là diễn viên chưa tìm thấy đủ vai diễn để nuôi sống bản thân, nhưng vẫn khao khát với đam mê được đứng trước ống kính. Đang độ tuổi nhiều hoài bão, ung thư đã đến và tước đi sức khoẻ, hy vọng, cũng như tuổi trẻ của mình”, cô bày tỏ.

Minh Thy kể sau chẩn đoán đầu tiên, cô liên tiếp nhận tin xấu. Sức khỏe suy giảm, cô dần mất hy vọng. Nữ diễn viên ví cảm giác lúc ấy như bị "kéo xuống đáy biển rồi thả lênh đênh giữa đại dương - nghẹt thở, vô định".

Minh Thy cho biết cô từng suy sụp, kiệt quệ khi biết tin bị ung thư và bước vào giai đoạn điều trị.

Trong những ngày điều trị, có lúc cô chỉ có thể nằm yên trên giường, đến việc hít thở cũng khó khăn.

“Đã có những ngày việc điều trị đau đớn đến mức mình cầu xin mẹ hay là cho mình được dừng lại, có những ngày chỉ có thể nằm bất động trên giường và di chuyển đôi mắt”, Minh Thy kể.

Theo nữ diễn viên, tinh thần cô cũng thay đổi từng ngày. Có hôm Thy cảm thấy mình đủ vững vàng để tiếp tục chữa bệnh. Nhưng khi cơ thể kiệt quệ, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. “Đi qua những ngày như vậy mới thấy, thứ đã luôn giữ cho mình tỉnh táo chính là hy vọng về ngày được khoẻ mạnh trở lại, rằng ‘ngày mai’ sẽ lại đến”, cô chia sẻ.

Người ở bên Minh Thy suốt thời gian ấy là mẹ. Từ Nha Trang đến TPHCM, bà đưa con gái đi qua nhiều bệnh viện. Minh Thy hiểu mẹ cũng suy sụp khi biết con mắc bệnh. Cô kể có lúc nghĩ đến ngày mai, điều mình mong mỏi chỉ là sáng dậy vẫn được gặp mẹ.

“Mình rất yêu mẹ, gia đình, những người đã tìm cách để ở bên cạnh mình, và mình cũng rất yêu việc được tồn tại”, nữ diễn viên kể. Nhìn lại gần một năm qua, Minh Thy nói cô thấy mình “được nhiều hơn là mất”. Cô biết mình vẫn muốn diễn xuất và trân trọng hơn những ngày còn được ở bên người thân.

Hiện Minh Thy tiếp tục điều trị, song cô cho biết sức khỏe đã tạm ổn. Để người thân, bạn bè yên lòng, cô kể mình vẫn đủ sức “trồng cây chuối hù bác sĩ mỗi lần sắp bị bắt ở lại viện”. Cô còn đùa mỗi bữa có thể ăn hết "voi chín ngà, gà chín cựa và ngựa chín hồng mao".

Tạo hình của Minh Thy trong phim Đêm giao thừa bên rìa thành phố.

Minh Thy 25 tuổi, quê Nha Trang (Khánh Hòa), từng tham gia các phim Đêm giao thừa bên rìa thành phố, Ma-nơ-canh, Thần vòng... Cô cũng góp mặt trong MV Là đây Nha Trang cùng các ca sĩ Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, Trương Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến...

Từng làm việc với Minh Thy trong phim Thần vòng, đạo diễn Hùng Trần nhận xét cô diễn tự nhiên, đôi mắt có hồn. Anh cũng quý sự nghiêm túc và chịu khó của Thy trên phim trường.