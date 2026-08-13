Diễn viên-MC Cát Tường là ai?

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ và được khán giả gọi bằng biệt danh "bà mối quốc dân", NSƯT Cát Tường có hành trình hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật với không ít dấu ấn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ cũng trải qua những giai đoạn nhiều biến động, đáng chú ý nhất là việc rời chương trình Bạn muốn hẹn hò sau 6 năm gắn bó và ồn ào liên quan đến quảng cáo sản phẩm vào năm 2023.

Những ồn ào và lời xin lỗi sau gần 30 năm làm nghề

Nhắc đến Cát Tường, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay đến hình ảnh nữ MC ngồi bên kia "hàng rào tình yêu", cùng Quyền Linh trò chuyện, mai mối cho những người độc thân trong Bạn muốn hẹn hò. Cô tham gia chương trình từ những ngày đầu năm 2013 và đồng hành trong khoảng 6 năm, trước khi rời vị trí MC vào năm 2019.

Cô ghi dấu ấn cùng MC Quyền Linh trong show Bạn muốn hẹn hò. Ảnh: Bạn muốn hẹn hò.

Cuộc chia tay khi ấy gây nhiều bàn tán bởi Cát Tường từng chia sẻ đầy cảm xúc rằng việc ngừng dẫn chương trình không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của mình. Sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ mới nói rõ hơn về những khúc mắc phía sau.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2023, Cát Tường thừa nhận từng xảy ra mâu thuẫn với MC Quyền Linh. Theo lời nữ nghệ sĩ, cả hai có những bất đồng trong quá trình làm việc và đến một thời điểm "không nhìn mặt nhau". Cát Tường cho rằng khi hai MC không còn vui vẻ, sự kết nối trên sân khấu cũng bị ảnh hưởng và nhà sản xuất phải đưa ra lựa chọn.

"Tôi nghĩ nhà sản xuất chọn anh Linh là đúng vì anh ấy là linh hồn của chương trình", Cát Tường chia sẻ khi nhìn lại câu chuyện.

Cô ghi dấu ấn cùng MC Quyền Linh trong show Bạn muốn hẹn hò. Ảnh: Bạn muốn hẹn hò.

Sau khi rời Bạn muốn hẹn hò, Cát Tường tiếp tục đảm nhận Hẹn ăn trưa và sau đó xuất hiện trong nhiều chương trình kết đôi khác như Ghép đôi thần tốc, Chân ái. Dù vậy, việc chia tay chương trình đã gắn bó nhiều năm vẫn là một trong những biến cố đáng chú ý trong sự nghiệp MC của cô.

Thời gian sau đó, mối quan hệ giữa Cát Tường và Quyền Linh dần được cải thiện. Nữ nghệ sĩ cho biết cả hai đã có dịp gặp lại, trò chuyện và bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ. Cô cũng bày tỏ mong muốn nếu có cơ hội phù hợp, hai người vẫn có thể tiếp tục hợp tác.

Nữ diễn viên-MC dẫn dắt show Hẹn ăn trưa sau đó. Ảnh: Hẹn ăn trưa.

Nếu việc rời Bạn muốn hẹn hò là một biến cố nghề nghiệp, những tranh cãi liên quan đến quảng cáo năm 2023 lại đặt Cát Tường trước một cuộc khủng hoảng khác về hình ảnh.

Thời điểm đó, nhiều video có sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ để quảng bá các sản phẩm liên quan đến sức khỏe được lan truyền trên mạng xã hội. Một số nội dung sử dụng cách diễn đạt bị cho là phóng đại công dụng, khiến Cát Tường nhận về phản ứng gay gắt từ công chúng.

Trước làn sóng chỉ trích, tháng 9/2023, Cát Tường tổ chức gặp gỡ truyền thông và công khai xin lỗi. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã chủ quan trong quá trình nhận quảng cáo và sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi giới thiệu sản phẩm.

Cát Tường tổ chức gặp gỡ truyền thông và công khai xin lỗi sau những ồn ào liên quang đến quảng cáo sản phẩm. Ảnh: FBNV

Cát Tường gọi đây là "sai lầm lớn nhất" trong gần 30 năm làm nghề. Cô thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm vì chính mình là người phát ngôn những nội dung quảng cáo đó, thay vì đổ lỗi hoàn toàn cho nhãn hàng hay ê-kíp.

Sau sự việc, nữ nghệ sĩ cho biết đã chủ động gỡ bỏ những nội dung quảng cáo gây tranh cãi, đồng thời thay đổi cách lựa chọn công việc. Đây cũng là giai đoạn hình ảnh của Cát Tường chịu ảnh hưởng đáng kể, trong bối cảnh vấn đề nghệ sĩ và người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm liên quan đến sức khỏe ngày càng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thời gian sau đó, mối quan hệ giữa Cát Tường và Quyền Linh dần được cải thiện. Ảnh: Bạn muốn hẹn hò.

Từ thủ khoa trường sân khấu đến vai diễn khiến khán giả nhớ mặt

Trước khi trở thành MC nổi tiếng, Cát Tường vốn được đào tạo và gây dựng tên tuổi với tư cách diễn viên.

Cát Tường tên đầy đủ Nguyễn Trí Cát Tường, sinh năm 1977. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1996, khi còn rất trẻ, Cát Tường giành giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM - một trong những sân chơi âm nhạc đáng chú ý thời điểm đó.

Dù có khả năng ca hát, con đường giúp Cát Tường được đông đảo công chúng biết đến lại là diễn xuất. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là Đồng tiền xương máu, bộ phim truyền hình đình đám cuối thập niên 1990. Vai Yến với cá tính mạnh giúp gương mặt trẻ Cát Tường để lại ấn tượng với khán giả.

Cát Tường vốn được đào tạo và gây dựng tên tuổi với tư cách diễn viên. Ảnh: FBNV

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Hương phù sa, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Nghề báo, Một nửa yêu thương, Gạo nếp gạo tẻ 2... Những năm gần đây, Cát Tường vẫn duy trì công việc diễn xuất, trong đó có vai bà Xù trong Hạnh phúc bị đánh cắp.

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô từng xuất hiện trong Hải Nguyệt, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Năm 2019, Cát Tường được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Điều khá đặc biệt là người phụ nữ dành nhiều năm giúp người khác tìm một nửa phù hợp lại có phần lớn cuộc đời trưởng thành sống độc thân.

Cát Tường kết hôn khi còn trẻ và có một con gái sinh năm 2002. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân và dành nhiều năm vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chăm sóc con.

Những năm gần đây, cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những trải nghiệm cá nhân. Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ từng công khai chia sẻ về những mối tình sau ly hôn, trong đó có những người đàn ông ít tuổi hơn mình. Tuy nhiên, đến hiện tại, Cát Tường vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân và cho biết không còn đặt nặng chuyện phải tìm bằng được một người đồng hành.

Ở tuổi U50, ngoài đóng phim, dẫn chương trình và tham gia các hoạt động nghệ thuật, Cát Tường còn thử sức kinh doanh. Những năm gần đây, cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những trải nghiệm cá nhân.

Những năm gần đây, cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những trải nghiệm cá nhân. Ảnh: FBNV

Nhìn lại hơn ba thập kỷ, hành trình của Cát Tường không phải đường thẳng chỉ có hào quang. Từ một cô gái đỗ thủ khoa trường sân khấu, gây chú ý với Đồng tiền xương máu, trở thành "bà mối quốc dân", cô cũng từng trải qua những cuộc chia tay nghề nghiệp, tranh cãi và khủng hoảng hình ảnh.

Sau những biến cố, Cát Tường vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân khấu, phim ảnh và các nền tảng riêng. Ở tuổi gần 50, thay vì chỉ được nhắc đến bằng biệt danh "bà mối", nữ nghệ sĩ đang chọn một nhịp sống khác: tiếp tục làm nghề nhưng giảm bớt áp lực phải chứng minh mình, đồng thời dành nhiều không gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

(tổng hợp)