Diễn viên Mai Thu Huyền: "AI có thể tạo ra nội dung rất nhanh nhưng chỉ con người mới tạo ra niềm tin"

"Và chính niềm tin mới tạo nên giá trị bền vững...", diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ.

Chiều ngày 11 tháng 7, tại Hà Nội, hơn 200 CEO, doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, KOC, người sáng tạo nội dung và đại diện từ các hiệp hội doanh nghiệp và truyền thông đã tham dự Hội nghị Chuyển đổi AI 2026 với chủ đề "Sáng tạo nội dung AI – Nghệ thuật chuyển đổi".

Hội thảo tập trung thảo luận về các xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông, tiếp thị, bán hàng và sáng tạo nội dung, đồng thời cung cấp diễn đàn để kết nối giữa các doanh nghiệp, chuyên gia sáng tạo và chuyên gia công nghệ.

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền và các khách mời khác tại sự kiện.

Trong bài phát biểu khai mạc, nữ diễn viên kiêm doanh nhân Mai Thu Huyền – CEO của Tập đoàn MTH – cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, nhưng công nghệ này chỉ thực sự mang lại giá trị khi được kết hợp với tư duy chiến lược, sự sáng tạo và kết nối con người.

"Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nội dung rất nhanh, nhưng chỉ con người mới có thể tạo dựng niềm tin. Và chính niềm tin đó tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, trí tuệ nhân tạo là một công cụ mạnh mẽ trong quá trình sáng tạo và phát triển kinh doanh, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn nằm ở con người, đặc biệt là khả năng xây dựng tình cảm và lòng tin với khách hàng.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là sự ra mắt của M2C – Mạng lưới những người sáng tạo tiên phong. Mạng lưới này nhằm mục đích kết nối các doanh nhân, nghệ sĩ, KOL, KOC, người sáng tạo nội dung, nhà làm phim và chuyên gia AI để chia sẻ kinh nghiệm, phát triển dự án và mở rộng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Khải Anh.

Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Khai Anh cũng chia sẻ quan điểm của mình về vai trò của kể chuyện và điện ảnh trong việc xây dựng thương hiệu. Theo ông, mặc dù trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách sản xuất nội dung, nhưng khả năng thấu hiểu con người, cảm xúc và nghệ thuật kể chuyện vẫn không thể thay thế.

Vị đạo diễn tin rằng các sản phẩm như phim ngắn, phim truyền hình ngắn tập hoặc nội dung quảng cáo chỉ thực sự hiệu quả khi chúng được xây dựng trên nền tảng cảm xúc và đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng công bố sáu dự án sở hữu trí tuệ phim đang được phát triển, nhằm kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị sản xuất nội dung. Điều này được xem là một bước đi nhằm kết hợp công nghệ, điện ảnh và mô hình kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển sở hữu trí tuệ Việt Nam và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp sáng tạo.