HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn viên Lý Nhã Kỳ có tin vui

Tùng Ninh |

"Tôi được biết, chị Lý Nhã Kỳ sắp có tin vui nhưng tôi chưa thể nói ra được" – NTK Đỗ Long nói.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện tại show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi diện đầm lộng lẫy và tết tóc trẻ trung như thiếu nữ ở tuổi U50.

Lý Nhã Kỳ có tin vui - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ và Đỗ Long

NTK Đỗ Long chia sẻ: "Tôi và chị Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Không chỉ là nàng thơ quen thuộc của tôi, chị còn là người luôn đồng hành và ủng hộ anh trong nhiều cột mốc quan trọng.

Tôi được biết, chị Lý Nhã Kỳ sắp có tin vui nhưng tôi chưa thể nói ra được. Đây cũng là điều mà tôi đã phần nào được chứng kiến trong quá trình làm việc cùng chị. Tôi rất vui mừng và kỳ vọng về chị".

Dù chưa xác nhận cụ thể, nhiều người cho rằng, tin vui mà Đỗ Long nhắc đến có thể liên quan đến những kế hoạch cá nhân hoặc một bước ngoặt trong cuộc sống riêng tư của Lý Nhã Kỳ, ai cũng tò mò.

Trong nhiều năm qua, Lý Nhã Kỳ khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung phát triển sự nghiệp và xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập, thành đạt.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ không còn xuất hiện dày đặc. Thay vào đó, cô lựa chọn cách xuất hiện có chọn lọc, mỗi lần xuất hiện đều mang một thông điệp rõ ràng. Sự tiết chế này là cách khiến hình ảnh nữ diễn viên trở nên giá trị và có chiều sâu hơn.

Lý Nhã Kỳ có tin vui - Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, Lý Nhã Kỳ còn là một doanh nhân thành công với nhiều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và ngoại giao văn hóa. Chính sự đa dạng trong vai trò giúp cô xây dựng được hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh trong công việc, tinh tế trong giao tiếp và sâu sắc trong cách sống.

Điều đáng chú ý là qua thời gian, phong cách của Lý Nhã Kỳ ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây cô thường gắn liền với hình ảnh xa hoa, lộng lẫy, thì hiện tại, sự sang trọng của cô đến từ cách tiết chế và lựa chọn.

Sự thay đổi này cũng phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc đời của nữ diễn viên, ổn định, chín chắn và trưởng thành hơn.

Về phía mình, Lý Nhã Kỳ né tránh nhắc đến tin vui mà Đỗ Long nói đến. Cô chỉ chia sẻ: "Ở thời điểm này, tôi nghĩ mình cần sự bình yên và những điều khiến mình hạnh phúc thật sự".

Tags

sao Việt

Lý nhã kỳ

Đỗ Long

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại