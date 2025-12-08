Diễn viên Lý Hùng trở lại điện ảnh, U60 vẫn độc thân, vẫn chờ một cô dâu đúng ý

"Ông hoàng màn bạc" trở lại điện ảnh sau một thập kỷ vắng bóng

Lý Hùng mới đây trở lại với khán giả khi vào phim "Phòng trọ ma bầu". Sau phim "Hy sinh đời trai" (2015), giờ đây người yêu phim truyền hình mới được gặp lại anh.

Trong phim, Lý Hùng vào vai một doanh nhân trung niên hào hoa, thích lui tới các quán bar để gặp gỡ, làm quen các cô gái trẻ. Trái ngược vẻ ngoài đạo mạo, nhân vật lộ bản chất là 1 gã đàn ông vô trách nhiệm, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người tình khi yêu cầu họ phá thai.

Diễn viên Lý Hùng trở lại điện ảnh sau 10 năm.

Khi nhận kịch bản từ đạo diễn Ngụy Minh Khang, Lý Hùng bị thuyết phục về nội dung phim nên nhận lời mời. Ngoài diễn xuất, diễn viên còn đảm nhiệm vị trí giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án.

Trước màn trở lại này, khán giả lại nhớ về Lý Hùng với hình ảnh hào hoa của thập niên 90. Thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1969 là cái tên đình đám nhất nhì màn ảnh và thường được mời sánh đôi cùng dàn người đẹp như Diễm Hương, Y Phụng...

Hiện tại, dẫu không đóng phim, nhưng Lý Hùng thường xuyên theo dõi thị trường điện ảnh. Nam diễn viên nhận định đây là thời điểm tiềm năng để phim ảnh trong nước phát triển.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lý Hùng tự tin mình không phải "lính mới". Từ cách đây hơn 30 năm, nam diễn viên đã là gương mặt bảo chứng phòng vé, được Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là "Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam" với hơn 60 phim.

Lý Hùng những năm gần đây ít tham gia phim ảnh.

Thập niên 1990, thù lao của Lý Hùng được trả ở mức cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, sau vai diễn trong Phạm Công - Cúc Hoa, anh trở thành sao hạng A và góp mặt trong các dự án ăn khách.

Theo Lý Hùng, khi sung sức, anh chạy show liên tục, cao điểm một năm có thể tham gia cả chục phim. Cát-xê một phim chiếu rạp của nam tài tử ngày ấy tính ra bằng mấy chục cây vàng.

Dù kiếm nhiều tiền, Lý Hùng không có thói quen chi tiêu, ăn xài hoang phí. Hoàn thành mỗi dự án, anh gửi hết cát-sê cho mẹ giữ. "Từ trẻ, tôi đã nắm trong tay số tiền lớn. May mắn tôi không quan tâm đến tiền, chỉ biết mỗi ngày chăm chỉ lên phim trường, quay từ sáng sớm tới tối mịt không biết mệt. Tôi giữ được tiền và ổn định như giờ cũng nhờ công lao của mẹ", anh tiết lộ.

Diễn viên Lý Hùng bên mẹ.

Những năm qua, Lý Hùng không còn đóng phim. Dù vẫn nhận được nhiều lời mời từ các dự án điện ảnh và truyền hình, nhưng anh chưa hứng thú vì chưa gặp được vai diễn phù hợp. Mãi thời gian gần đây, Lý Hùng mới chịu trở lại màn ảnh.

U60 vẫn là quý ông phong độ, muốn có một đám cưới với cô dâu đúng ý

Rời màn ảnh đã lâu, Lý Hùng tự tin sức hút, tên tuổi bản thân trong showbiz không giảm so với thời hoàng kim. Mỗi khi ra ngoài, khán giả dành sự yêu mến, luôn khen tài tử điển trai, phong độ.

Lý Hùng tuổi trung niên thích tập luyện thể thao để bảo vệ sức khỏe.

Vốn con nhà võ, anh ý thức gìn giữ vẻ ngoài ở trạng thái tốt nhất. Ngoài chế độ ăn kiêng, sinh hoạt đều độ, nam diễn viên dành 4-5 ngày trong tuần rèn luyện thân thể như chạy bộ, tập gym, bơi lội và luyện võ... Thói quen này được anh duy trì đều đặn suốt mấy chục năm qua.

Mặt khác, theo Lý Hùng, một lý do chính khiến anh được mọi người tôn trọng là bởi lối sống sạch, không scandal. Thời trẻ đào hoa và sự nghiệp danh tiếng, Lý Hùng đến nay lẻ bóng vì chưa tìm được bạn đời phù hợp.

Diễn viên quan niệm con người ai cũng mong mỏi một tổ ấm, có vợ con đề huề - anh không ngoại lệ. Từ trẻ, anh mải miết làm nghề, công việc cuốn đi đôi lúc quên mất thời gian tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Anh từng yêu, từng đổ vỡ và đến giờ vẫn độc thân. Đi qua vài cuộc tình, nam diễn viên quan niệm tất cả đều không nằm ngoài duyên số. Mỗi người hoàn cảnh khác nhau nên anh phải học cách chấp nhận. Anh cho rằng mọi thứ là nhân duyên.

Lý Hùng trên sàn diễn sân khấu trong một sự kiện gần đây.

Tuy hiện tại không còn "chạy sô" đóng phim nhiều như trước song anh vẫn bận bịu với đủ thứ việc ngoài phim ảnh, từ ca hát đến tham gia các chương trình gameshow, tham dự các sự kiện, hoạt động quảng cáo. Với anh thì sự bận rộn đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao khiến anh không cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình.

Lý Hùng cũng là người đàn ông khá kỹ tính. Anh muốn cưới một người phụ nữ có tính cách giống như mẹ của mình, một người sống hết mình vì chồng con, lo toan vun vén gia đình và đặc biệt rất thấu hiểu, chia sẻ với sự bận rộn của chồng nên không bao giờ ghen. Vì vậy nên đến tận bây giờ, Lý Hùng ngoài 50 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ.

Mới đây, khi chia sẻ với truyền thông về việc lấy vợ, Lý Hùng cho biết anh cũng mong một ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Anh còn dí dỏm nói rằng bản thân không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng không sao.