Diễn viên Lệ Hằng sau vụ bị bắt: Thông báo ly hôn, mắc suy tim giai đoạn 4

Nghỉ làm nghề 20 năm, không thể quay lại đóng phim

Năm 2023, diễn viên Lệ Hằng - người thủ vai Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em bị công an bắt quả tang mua 500.000 đồng ma túy để bán lại kiếm lời. Từ bê bối này, Lệ Hằng cũng mất tích khỏi các dự án phim ảnh.

Đầu năm 2026, nữ diễn viên xuất hiện lại trên mạng xã hội. Lệ Hằng chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống hiện tại, thỉnh thoảng quay video tâm sự với khán giả. Lệ Hằng cho biết đang mắc suy tim độ 4, sức khoẻ giảm sút.

Diễn viên Lệ Hằng hiện tại.

Vì sức khỏe yếu, Lệ Hằng duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chủ yếu là rau và hoa quả, không ăn cơm.

Nữ diễn viên chia sẻ hiện tại sống kín tiếng ở Tuyên Quang, chủ yếu tận hưởng những niềm vui đời thường và khẳng định không trở lại showbiz. Lệ Hằng nói đang có kinh tế ổn định để lo cho cuộc sống.

Sau khi vướng vòng lao lý, Lệ Hằng chia sẻ có lúc cảm thấy chạnh lòng khi một số người cố tình đưa ra những bình luận tiêu cực, xem việc làm người khác tổn thương như niềm vui. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chọn cách bỏ qua và không để những điều đó ảnh hưởng.

Trở lại mạng xã hội, nữ diễn viên bất ngờ khi những video quay cuộc sống thường ngày có hàng triệu lượt xem cùng nhiều lời động viên, an ủi. Nữ diễn viên cũng xin lỗi người hâm mộ vì đã có lúc khiến họ thất vọng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà khán giả vẫn dành cho mình suốt nhiều năm qua.

“Tôi đã từng sai trái, từng lên mạng để xin lỗi nhưng không hết day dứt. Nghệ sĩ đáng lẽ phải là người truyền cảm hứng về văn hóa, nghệ thuật. Tôi đã nghỉ làm nghề 20 năm nhưng cái mác nghệ sĩ theo cả cuộc đời. Lỗi lầm trong quá khứ cũng vậy. Tôi hứa sống khỏe mạnh, sống tốt và sống có ý nghĩa để không phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi rất vui và biết ơn khi đến tuổi này vẫn nhận được nhiều sự động viên như vậy”, Lệ Hằng chia sẻ.

Lệ Hằng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường.

Lệ Hằng nói được nhiều khán giả động viên nhưng chắc chắn không còn đường quay lại với nghệ thuật, không được phép xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Hiện tại, Lệ Hằng cũng không còn đủ nhiệt huyết để trở lại.

Ngày 27/5, Lệ Hằng xác nhận chuyện ly hôn. Theo Lệ Hằng, cô kết hôn năm 1998 và sinh con gái năm 1999. Vợ chồng cô chỉ chung sống vài năm sau đó ly thân. Hai người ly thân hơn 20 năm qua và gần đây mới hoàn tất thủ tục ly hôn.

"Hơn 20 năm, đến bây giờ, tuổi xế chiều rồi, chúng tôi mới ra tòa. Tôi và chồng ra tòa trong tâm trạng vui vẻ, chúc phúc cho nhau", Lệ Hằng nói.

Vai diễn để đời

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm năm 1995.

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Đỗ Thanh Hải năm 1997, khai thác chuyện đời của những sinh viên năm cuối. Lệ Hằng thủ vai Hoài Thatcher, là cô sinh viên tỉnh lẻ có cá tính mạnh, ngang tàng, ngổ ngáo thích phá phách. Hoài thường xuyên đi chơi đêm, uống rượu say lướt khướt không kém gì con trai.

Tuy nhiên đằng sau vẻ ngỗ ngược của Hoài là tâm hồn trắc ẩn, giàu tình thương. Tâm tính Hoài thay đổi khi gặp Phong "lãng tử" của trường Nhạc viện. Cuối cùng, mối tình của họ không trọn vẹn gây nuối tiếc.

Lệ Hằng trong Xin hãy tin em.

"Tôi thích những vai diễn có cá tính mạnh mẽ chứ không ưa vai nào nhờ nhợ. Trước khi đóng phim, tôi luôn nghiên cứu kỹ kịch bản và nếu thấy phù hợp thì mới nhận lời, vì tôi không muốn là cái bóng của chính mình. Phim Xin hãy tin em có nhiều tình tiết được bê nguyên xi từ chính những việc mà tôi từng phải đối mặt với cuộc sống", Lệ Hằng từng tâm sự. Đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn coi đây là vai để đời.

Sau Xin hãy tin em , Lệ Hằng tiếp tục tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Chuyện phố phường (vai Ban), Cổ cồn trắng, Phi đội chuồn chuồn. Nghệ sĩ từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ nhưng chỉ được giao các vai phụ. Sau khi nghỉ việc tại nhà hát, Lệ Hằng cùng chồng kinh doanh tự do. Năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ, sống kín tiếng.