Diễn viên lấy chồng nổi tiếng nhất nhì Việt Nam: Ở nhà vườn 70 tỷ, chồng cho đứng tên hàng loạt biệt thự

Hôn nhân viên mãn bên chồng nổi tiếng

Nhã Phương sinh năm 1990 ở Đăk Lăk, tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân...

Cô kết hôn với Trường Giang - cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả Việt Nam và cũng đang là nghệ sĩ đắt show, nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt.

Trường Giang sinh năm 1983 tại Quảng Nam, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011.

Từ 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và sân khấu hài, làm MC, đóng phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố,3 0 chưa phải Tết...

Nhã Phương.

Nhã Phương - Trường Giang kết hôn tháng 9/2018 sau 4 năm gắn bó. Họ đón con gái đầu lòng Destiny hồi tháng 1/2019 và con trai thứ hai vào tháng 10/2023. Hiện tại, nữ diễn viên đang mang bầu lần 3 ở tháng cuối thai kỳ và tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khi được chồng hết mực cưng chiều.

Mặc dù bận rộn nhưng Trường Giang luôn dành thời gian cho vợ con. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng nhiều lần dành lời khen cho chồng, khen anh chăm sóc mình chu đáo và san sẻ việc nuôi dạy con để cô thoải mái tinh thần.

Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, chỉ tăng cân nhiều ở vùng bụng. Cô chọn mặc áo dáng suông rộng thoải mái, tạo hình ảnh trẻ trung bên ông xã Trường Giang.

Trong một buổi livestream gần đây, Nhã Phương cho biết ông xã Trường Giang thích có đông con, bản thân cô cũng không phải là người ngại sinh, vì vậy chuyện con cái gia đình cô luôn để tùy duyên và luôn sẵn sàng có thêm thành viên mới.

Tuy nhiên họ cũng giữ sự thận trọng để có đủ thời gian đồng hành, chăm sóc và cùng các con trưởng thành.

Tổ ấm của Nhã Phương - Trường Giang.

Nữ diễn viên đang mang thai lần 3.

Cô được chồng hết mực cưng chiều.

Chồng cho đứng tên hàng loạt bất động sản khủng

Không chỉ hạnh phúc trong hôn nhân gia đình, cặp vợ chồng sao Việt nổi tiếng còn được biết đến là vô cùng giàu có khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trong đó phải kể tới căn biệt thự sân vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Đồng Nai được vợ chồng nữ diễn viên đặt tên là “Nhà trọ Destiny”, cũng là tên cô con gái đầu lòng. Nơi đây được giới nghệ sĩ gọi vui là “biệt phủ” bởi không gian quá rộng lớn và tiện nghi.

Tạp chí Saostar viết, chỉ riêng giá trị đất khu biệt thự đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Ca sĩ Ngô Kiến Huy khi đến biệt thự của vợ chồng Nhã Phương chơi từng thốt lên: “Nói Trường Giang giàu nhất Việt Nam không ai tin, nhưng riêng khu này cũng đã khoảng 60 - 70 tỷ đồng”.

Bên trong khuôn viên là hồ cá Koi quy mô, khu vườn rộng rãi trồng nhiều loại cây trái, cùng khu nhà chính hiện đại với thiết kế tinh tế. Không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên, trở thành chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình nhỏ.

Tại đây, gia đình Nhã Phương - Trường Giang thường xuyên tổ chức các buổi tiệc ấm cúng cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Báo Lao Động cũng đưa tin, ngoài căn biệt thự này, vợ chồng Nhã Phương còn mới xây xong biệt thự ở Vũng Tàu cũ (này là TP.HCM). Họ cũng sở hữu căn biệt thự sang trọng ở Phú Quốc.

Ngoài ra, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn có quán cơm quê nổi tiếng tại một khu vực đắc địa ở TP.HCM. Hiện quán cơm của vợ chồng cô đã có nhiều chi nhánh.

Biệt thự của cặp đôi ở Phú Quốc

Nhà vườn ở Đồng Nai của cặp đôi.

Nhiều người nhận xét rằng, từ hồi kết hôn với Trường Giang - nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt thì Nhã Phương đổi đời, có cuộc sống sung sướng như bà hoàng.

Nhã Phương từng tiết lộ, cô được chồng tin tưởng giao cho đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình. Cô nói trên báo Vietnamnet: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".