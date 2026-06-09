Diễn viên Kinh Quốc lên tiếng về thông tin cưới vợ 3 sau 5 năm vợ 2 vướng vòng lao lý

Chia sẻ của diễn viên Kinh Quốc nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và clip được cho là từ đám cưới lần 3 của diễn viên Kinh Quốc. Nhiều tài khoản quen biết của cặp đôi đã đăng tải hình ảnh trong lễ cưới kèm lời chúc trăm năm hạnh phúc. Đáng chú ý, tài khoản của "cô dâu" cũng chia sẻ lời cảm ơn sau buổi lễ.

"Con xin cảm ơn cô dì, chú bác, anh chị em đã không ngại gần xa đến chung vui cùng vợ chồng con. Trong suốt buổi lễ, nếu chúng con có điều gì thiếu sót, mong mọi người thương mà bỏ qua. Vợ chồng con xin biết ơn và trân quý tất cả", người này chia sẻ.

Trước sự xôn xao của cư dân mạng, Kinh Quốc bất ngờ lên tiếng phủ nhận thông tin lấy vợ lần 3. Chia sẻ với tờ Ngôi Sao, nam diễn viên cho biết: "Đó chỉ là cảnh quay trong phim ca nhạc của một người em". Anh cũng nói thêm rằng không muốn bị đồn đoán hay xuyên tạc thông tin đời tư trên mạng xã hội.

Giữa những bàn tán, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ hiện tại của nam diễn viên với người vợ vướng vòng lao lý từ năm 2021. Trước khi biến cố xảy ra, cả hai từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, Kinh Quốc sống kín tiếng và gần như không chia sẻ về đời sống cá nhân.

Trước đó, vào năm 2024, Kinh Quốc cũng từng trải lòng trên VnExpress về quãng thời gian cuộc sống bị đảo lộn sau khi vợ gặp biến cố pháp lý. Nam diễn viên cho biết anh từng khép mình, không tiếp xúc với ai trong thời gian dài.

Thời điểm đó, Kinh Quốc cho biết anh chờ vụ án của vợ được xét xử xong mới có thể bình ổn cuộc sống: "Tôi chưa thể tập trung làm được việc gì vì chuyện riêng còn quá ngổn ngang. Tôi muốn chờ vụ án của vợ xét xử xong mới có thể tiến hành những kế hoạch ấp ủ, vì lúc đó tôi mới đủ trí lực để làm tốt mọi thứ", nam diễn viên chia sẻ trên tờ Vnexpress.

Giữa lúc biến động, con gái chính là động lực giúp Kinh Quốc vực dậy để cố gắng kiếm tiền nuôi các con.

Hình ảnh đám cưới ngập tràn trên mạng được Kinh Quốc nói là quay MV.

Diễn viên Kinh Quốc, tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1974, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam những năm 2000. Anh trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nam diễn viên kết hôn với một nữ doanh nhân ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2021, người vợ này vướng vòng lao lý liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Suốt 5 năm qua, Kinh Quốc gần như sống kín tiếng. Cho đến ngày 8/6, thông tin anh được cho là kết hôn lần 3 bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng.