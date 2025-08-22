Diễn viên Kim Oanh lên tiếng sau khi gây tranh cãi vì phẫu thuật thẩm mỹ cả gương mặt

Diễn viên Kim Oanh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt. Tính tới thời điểm hiện tại, cô đã có khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật. Mới đây, Kim Oanh gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo lạ hoắc. Nữ diễn viên sinh năm 1975 đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt ở Hàn Quốc.

Sau khi diện mạo mới được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội, Kim Oanh đã lên tiếng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân. Cô cho biết quyết định "dao kéo" hạ mũi để tính tình mềm mại hơn. Trong bài đăng, Kim Oanh còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm và yêu thương.

"Mọi người cứ nói cái mũi trước của mình cao và đẹp nhưng mình thấy cái mũi đấy có tính chiến đấu rất cao, giờ đây mình không còn thích tranh đấu hơn thua với ai nữa. Mình quyết định hạ mũi xuống để cho tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mình thật nhiều", Kim Oanh viết.

Diễn viên Kim Oanh thực hiện thẩm mỹ gương mặt ở Hàn Quốc

Cô cho biết quyết định hạ mũi vì mong muốn tính cách trở nên mềm mại, hài hòa hơn

Khoảng 4 ngày trước, quá trình diễn viên Kim Oanh "dao kéo" ở Hàn Quốc được đăng tải trên TikTok. Cô đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng để “tân trang” toàn bộ gương mặt với nhiều hạng mục như căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mí dưới và cấy mỡ. Trong hai đêm đầu, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn trong việc hít thở sau khi can thiệp mũi, cảm giác khó chịu khiến cô mất ngủ liên tục.

Đến ngày thứ 3, diễn viên sinh năm 7x đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường. Khuôn mặt sau ca phẫu thuật được nhận xét trẻ trung hơn nhưng vẫn còn khá sưng. Cô đưa ra quan điểm về chuyện "dao kéo": "Nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì em xin phép được sửa nhà".

Bên cạnh việc chỉnh sửa mũi, cô còn thực hiện một số dịch vụ làm đẹp khác nhằm cải thiện đường nét gương mặt

Hiện tại, nữ diễn viên đã tự tin khoe hình ảnh mới với khuôn mặt được nhận xét trẻ trung hơn trước

Sự thay đổi diện mạo của Kim Oanh cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí không ít ý kiến trái chiều xuất hiện. Một bộ phận netizen khen cô trẻ trung, xinh đẹp hơn tuy nhiên số khác lại bày tỏ sự tiếc nuối vì mất những đường nét vốn có.

Trước những ồn ào, Kim Oanh khẳng định: "Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy thoải mái, tự tin với lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng tôi".

Diện mạo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của diễn viên Kim Oanh

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh, khởi nghiệp từ nghệ thuật sân khấu sau khi theo học lớp diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, Kim Oanh đảm nhận vai trò biên tập viên, đạo diễn tại Phòng Sân khấu – Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô cũng ghi dấu ấn ở vai trò đạo diễn.