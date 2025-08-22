Diễn viên Kim Oanh công khai mặt mộc hậu trùng tu ở Hàn Quốc, đẹp thế nào mà dàn sao vào khen tới tấp?

Những ngày vừa qua, diễn viên Kim Oanh trở thành cái tên được quan tâm trên mạng xã hội. Nguyên do vì cô đã sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt gồm căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mí dưới và cấy mỡ.

Mới đây, diễn viên Kim Oanh còn công khai đăng tải hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Cô còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm: "Quá nhiều người hỏi thăm và chúc mừng em. Thôi thì em đành đưa hình ảnh mặt mộc cam thường cho mọi người ngắm ạ. Em cảm ơn mọi người đã yêu thương em".

Dưới phần bình luận, nhiều diễn viên Việt như Việt Anh, Anh Đào... còn dành lời khen cho diện mạo mới trẻ trung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của Kim Oanh.

Diễn viên Kim Oanh tự tin chia sẻ hình ảnh mặt mộc cam thường trên trang cá nhân

Dàn sao Việt còn dành lời khen ngợi cho diện mạo mới của cô

Nữ diễn viên sinh năm 1975 đã sang Hàn Quốc để tân trang lại nhan sắc

Cô thực hiện căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mí dưới và cấy mỡ

Để có gương mặt như hiện tại, diễn viên Kim Oanh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Hậu "dao kéo" 3 ngày, diễn viên sinh năm 7x đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường. Khuôn mặt sau ca phẫu thuật được nhận xét trẻ trung hơn.

Về lý do quyết định phẫu thuật, Kim Oanh cho hay: "Mọi người cứ nói cái mũi trước của mình cao và đẹp nhưng mình thấy cái mũi đấy có tính chiến đấu rất cao, giờ đây mình không còn thích tranh đấu hơn thua với ai nữa. Mình quyết định hạ mũi xuống để cho tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mình thật nhiều".

Kim Oanh phẫu thuật hạ mũi vì mong muốn nhìn trông mềm mại hơn

Nhan sắc của diễn viên sinh năm 1975 trước khi can thiệp "dao kéo"

NSƯT Kim Oanh bén duyên với nghệ thuật sân khấu sau khi theo học lớp diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, cô gắn bó với Phòng Sân khấu – Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò biên tập viên, đạo diễn. Không chỉ khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất, Kim Oanh còn để lại dấu ấn rõ nét khi thử sức với vai trò đạo diễn.