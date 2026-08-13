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Diễn viên Kiều Thanh giờ ra sao sau những phát ngôn gây tranh cãi?

THUÝ HIỀN
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Diễn viên Kiều Thanh khiến khán giả tiếc nuối khi không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh Việt.

NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt. Kiều Thanh nổi tiếng và được biết đến rộng rãi qua vai diễn Trà “Cave” trong bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải ra mắt năm 2001.

Sau Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh còn tham gia một số bộ phim truyền hình khác như: Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Cảnh sát hình sự ... nhưng chưa có vai diễn nào được chú ý như Trà “Cave”.

Diễn viên Kiều Thanh giờ ra sao sau những phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Thanh trong vai Trà “Cave” trong phim “Phía trước là bầu trời”.

Những năm gần đây, Kiều Thanh không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Cô chọn cuộc sống lui về chăm sóc gia đình. Việc đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp nhưng chọn cách lui về ở ẩn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trong làng điện ảnh Việt.

Trên trang cá nhân, người đẹp vẫn cập nhật cuộc sống hằng ngày cùng những hình ảnh về con trai. Tuy nhiên, bài đăng gần nhất trên Facebook của nữ diễn viên từ tháng 1 đầu năm với nội dung: “Chúc mừng con trai yêu”. Từ thời điểm đó, Kiều Thanh không cập nhật gì thêm.

Diễn viên Kiều Thanh cũng từng nhiều lần gây chú ý với những phát ngôn gây tranh cãi về chuyện đời tư. Sau khi gây loạt ý kiến trái chiều, Kiều Thanh cho bài đăng “bay màu” khỏi Facebook song nhiều người vẫn bức xúc trước phát ngôn của cô.

Diễn viên Kiều Thanh giờ ra sao sau những phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 2.

Kiều Thanh từng gây làn sóng tranh cãi khi thừa nhận bản thân là người thứ 3.

Nữ diễn viên còn ngang nhiên nói về thân phận “vợ lẽ” như một niềm tự hào. Thời điểm đó, Kiều Thanh bị chỉ trích nặng nề, thậm chí có người còn yêu cầu tước danh hiệu NSƯT của nữ diễn viên. Trước những lùm xùm này, Kiều Thanh tiếp tục giải thích: “Tôi chấp nhận mọi việc. Vì tôi không phải là người giỏi che đậy. Đã có tin đồn, tôi là mẹ đơn thân nhưng không phải.

Tôi vẫn sống với chồng con của mình. Chỉ là chúng tôi chưa làm đám cưới. Tôi là người thứ ba nhưng không có nghĩa tôi là người cướp hạnh phúc của ai. Tôi và anh ấy trước khi đến với nhau thì có 6 năm quen nhau nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh ấy và vợ cũng đã không còn hạnh phúc”.

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Tags

sao Việt

Kiều Thanh

diễn viên kiều thanh

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