Diễn viên khổ nhất showbiz: Vợ sảy thai 3 lần, nay mắc ung thư

Chiều 31/1, tờ DongA cho hay, nam diễn viên Hàn Quốc Jin Tae Hyun vừa cùng bà xã Park Si Eun xuất hiện trên chương trình What’s Left (đài tvN STORY). Tại đây, anh tiết lộ chuyện mình đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Trên sóng truyền hình, nam tài tử họ Jin tâm sự: "Trước khi phát hiện ra bệnh, tôi hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ sau khi có kết quả xác nhận, tôi mới nhớ ra mình đã trải qua cảm giác mệt mỏi vô cớ và thường xuyên cạn kiệt sinh lực vào mỗi buổi chiều suốt 2-3 năm trước đó".

Theo lời Jin Tae Hyun, anh phát hiện ra bệnh trong lần đầu tiên đi khám sức khỏe tổng quát trong đời theo lời khuyên của vợ. Anh giải thích thêm: "Trước đây, tôi luôn né tránh việc khám sức khỏe tổng quát vì sợ rằng nếu soi xét cơ thể quá kỹ, mình có thể sẽ càng lo lắng hơn. Nhờ có vợ động viên mà tôi mới quyết định tới bệnh viện kiểm tra. Ngay trong ngày siêu âm, tôi đã được khuyên chuyển đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra chuyên sâu". Và tại bệnh viện này, nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Sau đó, anh đã nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

Jin Tae Hyun tiết lộ bệnh tình trên sóng truyền hình mới đây. Ảnh: Naver

Jin Tae Hyun chia sẻ thêm về tâm trạng buồn bã của bà xã khi hay tin anh mắc ung thư: "Sau khi trải qua nỗi đau mất con, suốt 2-3 năm tôi chưa từng 1 lần bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Vì sợ vợ lo lắng nên tôi không khóc, cũng không tỏ ra đau buồn trước mặt cô ấy. Tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mình. Khi nghe tin tôi mắc ung thư, vợ tôi đã cảm thấy có lỗi và nói rằng ‘Có phải vì anh cứ kìm nén cảm xúc nên giờ mới đổ bệnh hay không?’ với vẻ mặt đau xót".

Trước đó, bà xã của Jin Tae Hyun - nữ minh tinh Park Si Eun, đã 3 lần trải qua cú sốc sảy thai. Cặp đôi cố gắng có con nhưng liên tiếp phải chịu nỗi đau mất con vào các năm 2020, 2021, 2022.

Lần sảy thai thứ 3 là đau đớn nhất, vì em bé mất tim thai chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh. Ở trong bệnh viện, Jin Tae Hyun cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà xã sau khi đón nhận tin dữ. Nam nghệ sĩ 1 mình lo liệu mọi chuyện, từ chuẩn bị đồ cho bà xã trong bệnh viện cho đến việc nhắn tin yêu cầu báo chí trì hoãn đưa tin vợ chồng anh mất con.

Dù tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho bà xã trong thời điểm khó khăn, thế nhưng Jin Tae Hyun thú nhận trong lòng anh đau đớn tột cùng. Trước mặt vợ, nam diễn viên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi bà xã vừa được đưa vào phòng mổ, anh đã không thể đứng vững, liền ngã vật ra sàn, lê lết và gào khóc thảm thiết. Tài tử họ Jin nhớ lại thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời anh: "Khi thấy vợ vào phòng mổ và cánh cửa đóng lại, tôi đã không thể đứng vững mà phải bò trên sàn hành lang bệnh viện. Các y tá nói rằng tiếng khóc của tôi nghe vô cùng thảm thiết. Tôi đã kìm nén tất cả trước mặt vợ và chỉ bộc phát trong vài phút ngắn ngủi đó".

Jin Tae Hyun - Park Si Eun 3 lần trải qua nỗi đau mất con trong 3 năm liên tiếp. Ảnh: Naver

Sau nhiều ngày túc trực bên vợ, Jin Tae Hyun thậm chí đã bị mất thị lực tạm thời do kiệt sức và căng thẳng cực độ. "Nếu quay lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy vì vợ mình", nam diễn viên bày tỏ.

Được biết, thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai. Vượt qua nỗi đau, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tham gia nhiều công tác thiện nguyện và bắt đầu tập chạy marathon. Nhờ tích cực trong các hoạt động từ thiện, cặp diễn viên được chính phủ Hàn vinh danh vào tháng 11/2023. Cặp đôi còn nhận 1 cô bé tên Se Yeon làm con nuôi và đài thọ chi phí học tập.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower. Đến năm 2013, họ lại tái hợp trong Hãy Nắm Tay Anh và nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Jin Tae Hyun sinh năm 1981, ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Temptation of an Angel, Hotel King,... Trong khi đó, Park Si Eun hơn ông xã 1 tuổi, được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim đình đám như Người Tình Ánh Trăng, Cô Nàng Bướng Bỉnh,...