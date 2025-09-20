Diễn viên Huỳnh Huy Hoàng và hướng đi thành công: Biến cuộc sống gia đình thành phim giải trí

Sự chuyển hướng của Hoàng giúp anh tạo được dấu ấn riêng, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều khán giả. Tính đến nay, Huỳnh Huy Hoàng đã có 1 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 900 nghìn người theo dõi trên TikTok.

Gia đình - Đề tài muôn thuở nhưng chưa bao giờ cũ

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, những chiếc điện thoại thông minh đã dần trở thành "rạp chiếu phim mini" của hàng triệu người, bất kể ở thành thị hay nông thôn. "Ngày nay, mỗi người đều có ít nhất một chiếc điện thoại và nhu cầu xem phim giải trí khá cao. Do vậy, tôi quyết định thực hiện các phim ngắn xoay quanh cuộc sống giản dị, đời thường và những câu chuyện mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua và đồng cảm với chúng", Hoàng chia sẻ.

Sự chuyển hướng của Huy Hoàng giúp anh tạo được dấu ấn riêng và thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả (Ảnh: NVCC)

Không chạy theo xu hướng, không hời hợt, giật tít, câu like… Huỳnh Huy Hoàng kiên định xây dựng một thương hiệu bền vững, gắn với dòng phim về gia đình. Anh tâm sự: "Tôi luôn ấp ủ tạo dựng dấu ấn riêng cho mình, để mỗi khi nhắc tới Huỳnh Huy Hoàng, khán giả sẽ nhớ tới dòng phim gia đình, đồng thời tìm thấy tiếng cười sảng khoái và những bài học nhẹ nhàng".

Thay vì lựa chọn bối cảnh thành thị xa hoa, hào nhoáng, Hoàng tập trung khai thác chất liệu đời sống thôn quê mộc mạc, yên bình, đặc biệt là từ chính ngôi nhà thân thương của anh, để tạo nên các kịch bản phim hài hước, thú vị.

Có thể thấy, khán giả yêu thích phim của Hoàng bởi bối cảnh đời thường thân quen, gần gũi; nội dung hài hước, vui nhộn mà nhẹ nhàng, sâu lắng; cách diễn xuất duyên dáng, tự nhiên của Hoàng và các thành viên trong đoàn…

Hoàng tập trung khai thác chất liệu đời sống để tạo nên các kịch bản hài hước, thú vị (Ảnh: NVCC)

Hoàng nhận định: "Phần đông khán giả đều thích các phim về bối cảnh thôn quê. Và gia đình tuy là đề tài muôn thuở nhưng chưa bao giờ cũ. Chính vì thế, tôi đã khai thác mảng đề tài này, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, vừa có tính giải trí, vừa ý nghĩa, nhân văn".

Thông điệp nhân văn đằng sau những thước phim giải trí

Đằng sau những video triệu view của Huỳnh Huy Hoàng là quá trình lao động miệt mài, nghiêm túc, để tạo nên những sản phẩm chỉn chu, giàu tính điện ảnh nhưng cũng không kém phần vui tươi và chạm đến cảm xúc người xem.

Và trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật, dù là ở vai trò diễn viên hay nhà sáng tạo nội dung, Hoàng luôn được gia đình đồng hành, ủng hộ. Anh cho biết, mỗi khi quay các cảnh ở nhà, ba mẹ anh đều nhiệt tình hỗ trợ. Ba anh nấu ăn cho cả ekip, còn mẹ anh thì lo mảng đạo cụ…

Gia đình Huy Hoàng ủng hộ anh rất nhiều trên con đường trở thành diễn viên, nhà sáng tạo nội dung (Ảnh: NVCC)

Không chỉ phụ giúp những công việc hậu trường, gia đình còn trở thành "nhân vật" trong các tác phẩm của Hoàng. Sự chân thành, hồn nhiên của ba mẹ và không khí thoải mái trong gia đình đã tạo nên sức hút đặc biệt, bởi mỗi khán giả đều tìm thấy chính mình trong những câu chuyện mà Hoàng kể.

Hoàng cho biết thêm: "Tôi mong muốn những thước phim của mình sẽ mang đến thông điệp tích cực, giúp thế hệ trẻ thêm gắn bó với gia đình, thêm yêu thương ông bà, cha mẹ; những kiều bào và khán giả xa quê sẽ nhớ về quê hương, nguồn cội và thêm yêu đất nước Việt Nam mình".

Chính điều này giúp Hoàng không chỉ giữ vững vị thế của một nhà sáng tạo nội dung triệu view mà còn chứng minh rằng, người nghệ sĩ hoàn toàn có thể dung hòa giữa yếu tố giải trí với ý nghĩa nhân văn, để tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.