3 bảo vệ hành hung lái xe ôm chở theo bệnh nhân lớn tuổi trước cổng viện: Hé lộ nguồn cơn gây xôn xao

Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm bảo vệ dùng gậy đánh một nam thanh niên chạy xe ôm đang khiến dư luận đặc biết chú ý khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo thông tin thì đoạn clip được ghi lại trước cổng bênh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai vào khoảng 14h chiều ngày 19/9.

Từ nội dung đoạn clip có thể thấy, thanh niên đi xe máy mang BKS 81P4 - 64xx, chở theo sau một bệnh nhân lớn tuổi, trên tay có cắm dây truyền dịch và cầm theo một gậy dài để hỗ trợ việc đi lại (được cho là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện). Cả hai đứng tại sảnh chính trước cửa Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Thời điểm trên, một nhóm 3 người mặc đồng phục bảo vệ, có logo của Công ty dịch vụ bảo vệ, đến yêu cầu thanh niên xuống xe. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ 2 bảo vệ đã kéo xe, khiến xe đổ xuống đường, cụ ông ngồi phía sau bị ngã xuống đất. Tiếp đó, họ còn dùng gậy đánh liên tiếp vào người nam thanh niên. Một bảo vệ còn lại đấm, đá và giữ nam thanh niên.

Khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai đã có mặt, yêu cầu các bên dừng ẩu đả, không để vụ việc diễn biến phức tạp hơn.

Được biết, thanh niên chạy xe ôm bị đánh trong clip cũng có người thân đang chạy thận trong Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.

2 bảo vệ kéo xe, khiến chiếc xe bị đổ, người bệnh lớn tuổi ngồi sau xe bị ngã. (Ảnh cắt từ clip)

3 bảo vệ hành hung người lái xe ôm. (Ảnh cắt từ clip)

Phía bệnh viện đã làm việc với công ty thực hiện nhiệm vụ bảo an của bệnh viện để tạm đình chỉ công việc của 3 bảo vệ có hành vi đánh người, các bên cũng đã tiến hành hòa giải.

Thông tin thêm trên tờ Sức khoẻ đời sống, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho hay qua trao đổi với phía bệnh viện được biết, người đàn ông lái xe ôm đã nhiều lần không chấp hành quy định của bệnh viện, đi xe máy ra vào bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở.

Đỉnh điểm là chiều 19/9, khi không nhắc nhở được, 3 bảo vệ đã có hành vi hành hung thanh niên như trong clip.