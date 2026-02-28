Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau 9 tháng đột quỵ não và tim: "Tôi hối hận quá"

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng clip nấu ăn. Trong clip, nam diễn viên không trực tiếp làm bếp mà hướng dẫn một người trong ê-kíp (tên Lợi) làm món mì xào bò.

Trong clip, Huỳnh Tuấn Anh hài hước chia sẻ: "Thực tình tôi hối hận quá. Tôi hối hận vì cho thằng Linh mở xưởng bánh để giờ gặp nó còn khó hơn gặp cán bộ nữa.

Sáng đi quay không thấy nó đâu, thằng Lợi nói anh Linh đi mua nếp rồi, còn mấy anh chị khác phụ anh Linh nấu xôi, giờ còn hai anh em mình thôi. Em út vậy đó. Nó bày ra rồi vài bữa nó than là qua dẹp cái xưởng bánh cho khỏe.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn không trực tiếp nấu ăn mà hướng dẫn người trong ê-kíp thực hiện.

Thôi hai anh em thì mình làm theo kiểu hai anh em. Mấy đứa kia ăn xôi no rồi, đỡ tốn cơm nuôi tụi nó. Cứ bữa nào vắng thằng Linh là tôi làm món ngon ơi là ngon. Ai tiếc thì biết liền.

Thằng Lợi coi vậy mà nấu ăn ngon, chắc phải làm kênh cho thằng Lợi để trấn áp thằng Linh lại, chứ con tướng mạnh quá là bỏ bê thân già này.

Nãy giờ tôi nói vui thôi chứ thấy chúng làm cũng tội, coi camera mà thấy chúng thổi lửa nấu xôi làm bánh, không biết bán vì tiền hay vì đam mê mà mày mò, luyện công thức như luyện võ công. Tôi không phụ nổi rồi, ngồi nhìn thôi là thấy mệt ngang nên tôi nấu món ăn chơi chơi vậy thôi".

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1968) đã vượt qua cơn nguy kịch sau khi bị đột quỵ tim và não vào giữa thansg 7/2025. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực và vật lý trị liệu tại Cần Thơ, sức khỏe nam diễn viên đã phục hồi tốt, có thể đi lại, nói chuyện và trở lại cuộc sống thường nhật.

Hiện nam diễn viên vẫn đang trong quá trình tập luyện, trị liệu sau đột quỵ.

Trước Tết, nam diễn viên đi kiểm tra sức khỏe và mọi thứ đều ổn. Ở một clip khác nói về cuộc sống của mình sau đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: "Tự nhiên nghỉ hưu ngang xương, quanh quẩn ở nhà rồi thể dục. Siêng thì nấu ăn, buồn thì đi chơi, chỉ vậy thôi đó".