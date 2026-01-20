Diễn viên Hồng Đăng đổi nghề

Diễn viên Hồng Đăng từng là diễn viên quen mặt trên truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng trong Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân... Sau khi vướng ồn ào, nam diễn viên sinh năm 1984 không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi xuất hiện trên TikTok, giới thiệu và rao bán bất động sản đắt đỏ có giá trị hàng chục tỷ đồng. Dưới phần bình luận, anh còn nhiệt tình tương tác và trò chuyện với khán giả. Hiện nay, tài khoản bán bất động sản của Hồng Đăng có hơn 3.000 người theo dõi.

Hồng Đăng hiện đang bán bất động sản cao cấp, mỗi căn có giá hàng chục tỷ đồng. Nguồn: Hồng Đăng

Kênh TikTok của nam diễn viên mới đăng tải 2 clip, có hơn 3.000 người theo dõi. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi chuyển hướng bán bất động sản, nam diễn viên sinh năm 1984 tập trung phụ giúp bà xã quản lý các quán ăn. Ngoài ra, anh còn thử sức ở lĩnh vực mua bán ô tô. Nam diễn viên có một kênh Youtube riêng, chuyên làm các nội dung liên quan đến xe cộ. Tuy nhiên, video gần nhất được đăng tải trên kênh YouTube này là khoảng 6 tháng trước.

Anh từng lên tiếng chia sẻ: "Với mong muốn học hỏi và chia sẻ đến các anh em yêu xe có thêm kinh nghiệm để lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp nhất. Hy vọng anh em bạn bè, những người yêu quý chúng tôi sẽ ủng hộ và đồng hành nhé".

Khi ngưng hoạt động nghệ thuật, Hồng Đăng tập trung phụ giúp bà xã điều hành các quán ăn và bán ô tô. Ảnh: Tổng hợp

Sau ồn ào xảy ra ở nước ngoài vào năm 2022, diễn viên Hồng Đăng bị rút tên khỏi bộ phim đang phát sóng, nhân vật Đức ở những tập cuối chỉ còn được nhắc đến gián tiếp qua lời thoại của các nhân vật khác. Không lâu sau đó, nam diễn viên xin nghỉ tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tạm dừng hoạt động phim truyền hình. Trên mạng xã hội, Hồng Đăng chủ yếu chia sẻ về cuộc sống gia đình, những sở thích cá nhân, đồng thời thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện thời trang, thể thao.

Trước lùm xùm, Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc và được khán giả yêu mến trên khung giờ vàng phim truyền hình VTV. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính, diễn viên sinh năm 1984 thường được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”. Ở thời kỳ đỉnh cao, Hồng Đăng cùng Mạnh Trường và Việt Anh tạo nên bộ ba “nam thần” thống lĩnh màn ảnh nhỏ VTV.