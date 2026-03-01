Diễn viên bị chỉ trích vì hành động vô ý thức trong rạp phim

Mới đây, nữ diễn viên Lee Young Eun đã chia sẻ bức ảnh chụp tại tạp chiếu phim. Cô đến để tận hưởng bộ phim của chính mình mang tên The King's Warden. Bộ phim này đang là hiện tượng phòng vé xứ Hàn, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi bộ phim vẫn đang tiếp tục thành công vang dội tại các rạp chiếu phim.

Trong bức ảnh được đăng tải, Lee Young Eun được nhìn thấy đang ngồi thoải mái trong bộ đồ thể thao màu đen, tay cầm đồ uống trong khi chờ phim bắt đầu. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng là tư thế của cô. Nữ diễn viên đặt chân vẫn mang giày lên trên ghế phía trước.

Trong khi những khán giả khác ngồi gần đó dường như đã cởi giày và chỉ đi tất, việc Lee Young Eun giữ nguyên giày trên ghế đã gây ra nhiều chỉ trích. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu hành động của nữ diễn viên có vi phạm phép lịch sự cơ bản nơi công cộng như rạp chiếu phim hay không. Cô bị chỉ trích nặng nề "kém duyên", thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Bức ảnh khiến Lee Young Eun bị chỉ trích nặng nề. Ảnh: Kbizoom

Lee Young Eun không phải là sao Hàn duy nhất gần đây vướng vào những tranh cãi tương tự. Nữ diễn viên Min Do Hee - được biết đến với vai diễn trong phim Reply 1994 , trước đó đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi đăng tải bức ảnh cô kê chân vẫn mang giày lên ghế ở sân bay.

Sau những lời chỉ trích, Min Do Hee đã đưa ra lời xin lỗi công khai, nói rằng: "Hành vi gác chân lên ghế ở nơi công cộng của tôi là không bao giờ phù hợp. Tôi thành thật chấp nhận lời chỉ trích của mọi người và đang suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình".

Nữ phát thanh viên Kim Na Young bị chỉ trích sau khi đăng tải bức ảnh hai con trai của mình, trong khi vẫn mang giày trèo lên tay vịn thang máy. Mặc dù ban đầu cô đã giải thích tình huống và xóa bức ảnh, nhưng phản ứng dữ dội tiếp tục khiến cô phải xin lỗi, nói rằng: "Suy nghĩ của tôi quá thiển cận. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai".

Min Do Hee - Kim Na Young phải lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Kbizoom

"Bông hồng lai" Jeon Somi cũng nhận phải chỉ trích tương tự. Cô đăng ảnh ngả người thoải mái với hai chân gác vẫn mang giày lên ghế phía trước trong 1 chiếc taxi Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng với những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt trên phương tiện giao thông công cộng và xe thương mại. Trong bối cảnh đó, việc đặt chân mang giày lên ghế taxi đã bị một số người chỉ trích là hành vi thiếu tôn trọng.

Kết quả là thông tin Jeon Somi gác nguyên đôi giày lên ghế taxi nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội, thậm chí đứng đầu cổng thông tin Naver trong ngày 27/1 vừa qua. Điều này kéo theo vô số bình luận gay gắt nhắm vào nữ ca sĩ sinh năm 2001. Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh rằng taxi không phải là không gian riêng tư mà là môi trường thương mại chung, cho rằng phép lịch sự cơ bản cần được duy trì bất kể phong cách cá nhân. Một số người khán giả lưu ý rằng hành vi này có thể gây khó chịu ngay cả ở Hàn Quốc, và có thể bị coi là vấn đề nghiêm trọng hơn.

Bức ảnh đi giày gác chân lên ghế taxi khiến Jeon Somi hứng "gạch đá" dữ dội. Ảnh: Instagram

Khi những sự việc tương tự tiếp tục xuất hiện, các cuộc thảo luận về phép tắc ứng xử nơi công cộng của người nổi tiếng ngày càng trở nên gay gắt. Các nhà quan sát nhận thấy rằng ngay cả những hành động thường ngày tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể mang những tác động xã hội rộng lớn hơn, đặc biệt đối với những người của công chúng mà hành vi của họ luôn được theo dõi sát sao. Với việc bộ phim The King's Warden đạt mốc 10 triệu người xem và tạo nên tiếng vang trên toàn quốc, tình huống xung quanh Lee Young Eun một lần nữa cho thấy những cử chỉ nhỏ nhặt có thể nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận công khai.

