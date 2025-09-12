Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz

Trong dàn diễn viên góp phần tạo nên thành công huyền thoại của Tây Du Ký (1986), có một cái tên không quá quen thuộc với khán giả đại chúng, nhưng lại để lại dấu ấn khó quên. Đó là Cung Minh - người từng vào vai quốc vương nước Chu Tử trong tập “Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc”.

Vai diễn không nhiều đất diễn, nhưng sự hóa thân đầy cảm xúc của ông khiến khán giả nhớ mãi. Và cũng từ đó, câu chuyện về sự nghiệp rồi quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu của ông trở thành một trong những điều bí ẩn nhất của làng phim Hoa ngữ.

Từ ước mơ thành Đường Tăng đến “quốc vương si tình”

Xuất thân trong gia đình khá giả, Cung Minh theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và sớm bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Cơ hội lớn đến khi đoàn làm phim Tây Du Ký 1986 tổ chức tuyển vai. Thời điểm đó, nam diễn viên trẻ đầy tự tin, thậm chí từng chủ động đề nghị đạo diễn Dương Khiết cho mình thử sức với vai Đường Tăng sau khi nam chính Từ Thiếu Hoa rút lui.

Tuy nhiên, Dương Khiết đánh giá Cung Minh chưa thực sự phù hợp khí chất hiền hòa, nhân từ của Đường Tăng. Thay vào đó, bà phát hiện ông lại rất hợp với hình tượng một vị quốc vương si tình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Quyết định ấy mở ra cơ duyên để Cung Minh bước vào bộ phim kinh điển của truyền hình Trung Quốc bằng vai quốc vương nước Chu Tử.

Diễn xuất được đánh giá cao trong Tây Du Ký của Cung Minh

Trong tập phim, dù để râu rậm rạp vẫn không che được nét điển trai và thần thái khác biệt của Cung Minh. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn và niềm khắc khoải, cộng hưởng với lối diễn tinh tế của nam diễn viên đã khắc họa thành công một vị vua vừa uy nghi, vừa si tình.

Đặc biệt, cảnh quốc vương vì quá nhớ thương hoàng hậu mà sinh bệnh, rồi thốt lên câu thoại: “Nếu có thể cứu được ái phi, trẫm nguyện giao cả giang sơn cho thần tăng, tự nguyện thoái vị”, đã trở thành một trong những phân đoạn kinh điển của toàn bộ Tây Du Ký.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cung Minh còn gây bất ngờ khi một mình đảm nhận nhiều vai nhỏ khác. Trong tập “Truyền nghề ở Ngọc Hoa Châu”, ông vừa hóa thân thành một thương nhân láu cá, vừa vào vai nhà sư hiền từ. Khả năng biến hóa linh hoạt khiến nhiều khán giả không nhận ra đây là cùng một người đóng, chứng minh năng lực diễn xuất vượt trội của Cung Minh.

Sự nghiệp đang rộng mở thì bất ngờ rời khỏi showbiz

Sau thành công của Tây Du Ký, con đường sự nghiệp của Cung Minh rộng mở. Ông xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật và chứng minh mình không chỉ giỏi diễn chính kịch. Trên sân khấu Xuân Vãn, ông gây ấn tượng khi hát kịch kinh cùng nghệ sĩ Triển Bình Bình, rồi hợp tác với “nữ hoàng hài kịch” Triệu Lệ Dung trong 1 tiểu phẩm nổi tiếng. Dù đứng cạnh tên tuổi lớn, Cung Minh vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh, thậm chí còn tạo được dấu ấn riêng.

Cung Minh và đạo diễn của phim Tây Du Ký - Dương Khiết

Không dừng lại ở truyền hình, ông tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh và truyền hình chính kịch. Trong một bộ phim, ông vào vai Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, với diễn xuất nội tâm tinh tế. Sau đó, ông hóa thân thành nhân vật Dư Cam Đường trong Thám án Họa Tùng, một vai diễn đầy trí tuệ và quyết đoán.

Giai đoạn này có thể được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cung Minh. Tên tuổi ông bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn, khả năng diễn xuất của ông cũng được công nhận rộng rãi. Từ phim cổ trang đến phim hiện đại, từ phim hài đến phim chính kịch, Cung Minh đều thể hiện xuất sắc trong mọi thể loại tác phẩm. Điều đó chứng minh ông không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, mà còn là một diễn viên thực lực.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, ông đã đưa ra một quyết định không ai ngờ tới: Giải nghệ. Quyết định này như một quả bom tấn, gây chấn động cả giới giải trí Hoa ngữ. Không ai biết lý do vì sao Cung Minh đột nhiên rút lui.

Có nhiều ý kiến suy đoán ông giải nghệ vì lý do gia đình, một số người còn cho rằng có thể ông đã mất hứng thú với ngành giải trí và chọn một hướng đi khác trong cuộc sống. Nhưng dù lý do là gì, sự ra đi của Củng Minh đã khiến nhiều khán giả đang mong chờ được xem thêm các tác phẩm của ông cảm thấy tiếc nuối. Truyền thông Trung Quốc sau đó cho biết, Cung Minh không chỉ quyết định rút lui khỏi làng giải trí mà còn được cho là đã sang Mỹ định cư.

Người hâm mộ từng nhiều lần cố gắng tìm kiếm thông tin, thậm chí nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) cũng bày tỏ, ông đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công. Chính sự “biến mất” khó hiểu này càng khiến Cung Minh trở thành cái tên bí ẩn bậc nhất trong lịch sử Tây Du Ký.

Ngày nay, mỗi lần Tây Du Ký được phát sóng lại, khán giả vẫn nhắc đến “quốc vương Chu Tử quốc” si tình năm nào. Vai diễn của Cung Minh tuy không kéo dài, nhưng đã đủ để khắc sâu vào ký ức nhiều thế hệ.