Điện thoại siêu bền chuyên game, có hẳn 2 quạt tản nhiệt mà vẫn chống nước ầm ầm

Oukitel WP600 gây chú ý với hệ thống 2 quạt RGB, chip Dimensity 8300, RAM tối đa 24GB và pin 10.000mAh, trong khi thân máy vẫn đạt chuẩn chống nước IP69K.

2 quạt RGB, thiết kế hầm hố

Quạt tản nhiệt chủ động đang dần trở thành trang bị quen thuộc trên smartphone gaming cao cấp, bởi khả năng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ khi máy phải hoạt động liên tục ở tải cao. Trong khi phần lớn smartphone gaming hiện nay chỉ sử dụng một quạt, Oukitel WP600 được trang bị tới 2 quạt riêng biệt, cả hai đều có đèn RGB và đặt nổi bật ở mặt lưng.

Thiết kế của WP600 cũng hướng rõ đến nhóm người dùng thích smartphone có ngoại hình khác biệt. Máy sử dụng mặt lưng màu vàng, kết hợp một ô cửa sổ nhỏ cho phép nhìn thấy khu vực bo mạch bên trong. Cụm camera phía sau chứa camera chính 108MP hỗ trợ quay video 4K cùng đèn flash LED.

Dù sở hữu tới hai quạt tản nhiệt, Oukitel cho biết WP600 vẫn đạt chuẩn IP69K, đồng nghĩa thân máy được thiết kế để chống nước ở mức cao. Đổi lại, đây không phải mẫu smartphone có thân hình mỏng nhẹ, một phần do hệ thống tản nhiệt và viên pin dung lượng lớn.

Dimensity 8300, RAM lai tối đa 24GB

Oukitel trang bị cho WP600 chip MediaTek Dimensity 8300, gồm 4 lõi hiệu năng Cortex-A715 với xung nhịp tối đa 3,35GHz và 4 lõi tiết kiệm điện Cortex-A510. Cấu hình này được kết hợp với RAM LPDDR5X tối đa 24GB và bộ nhớ trong UFS 4.0 dung lượng lên tới 1TB.

Màn hình của máy có kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1.080p+ và tần số quét 120Hz. Đây là những thông số phù hợp với một smartphone hướng tới chơi game, đặc biệt khi kết hợp cùng hệ thống quạt chủ động để duy trì hiệu năng trong thời gian dài.

WP600 cũng sở hữu pin 10.000mAh và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C với công suất tối đa 45W. Dung lượng pin lớn giúp máy có thêm lợi thế khi chơi game hoặc sử dụng liên tục, dù nhiều khả năng cũng góp phần khiến thân máy dày và nặng hơn các smartphone thông thường. Hiện Oukitel chưa công bố thời điểm bán ra cũng như giá của WP600.