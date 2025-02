Điện thoại Redmi mới "lột xác" về ngoại hình: Camera 200MP, sạc nhanh 120W, đối thủ sừng sỏ của Samsung

Redmi Note 14 Pro Plus mang đến một thiết kế mới ở mặt sau, giúp dòng máy có sự thu hút nổi bật. Tuy nhiên, bên trong không có quá nhiều thay đổi về phần cứng. Lý do người dùng lựa chọn sẽ vẫn đến từ thương hiệu lâu năm.

Có gì thay đổi?

Thiết kế của Redmi Note 13 Pro Plus thế hệ trước bị đánh giá là nhạt nhòa. Dù khá ổn trong tầm giá nhưng thiết bị này dường như không có bản sắc riêng, dễ bị lãng quên trong mắt người dùng. Tuy nhiên, với Redmi Note 14 Pro Plus, Xiaomi (Redmi là một nhánh của thương hiệu Xiaomi) đã thực sự cải thiện thiết kế tổng thể, mang đến cho điện thoại vẻ ngoài độc đáo riêng ở mặt sau.

Mô-đun camera dạng vuông nhưng có các góc bo mềm mại với phần viền bóng. Tấm kính Corning Gorilla Glass 7i ở mặt sau với lớp hoàn thiện mờ và chống trầy xước. Điện thoại cũng có xếp hạng chống bụi và nước IP68.

Sự kết hợp giữa lớp hoàn thiện và tính đối xứng của thiết kế tổng thể mang đến cho điện thoại một phong cách cao cấp, khá giống với những mẫu máy hàng đầu của Trung Quốc.

Nhưng ngược lại, việc từ bỏ thiết kế cong nhẹ nhàng trên Redmi 13 Pro Plus và áp dụng những đường cong sắc cạnh hơn, khiến Redmi 14 Pro Plus trở nên khó cầm. Điều này có thể khắc phục bằng cách mang theo ốp lưng.

Thay đổi lớn nhất bên trong so với model trước là chuyển từ bộ xử lý MediaTek Dimensity sang Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, đi kèm với RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 256GB. Dung lượng pin tăng một chút lên 5.110mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây HyperCharge 120W của Xiaomi, nhưng không có sạc không dây.

Mặt trước là màn hình AMOLED 6,67 inch được phủ kính Corning Gorilla Glass Victus 2 với tốc độ làm mới lên đến 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nits. Màn hình hiển thị tốt dưới ánh sáng mặt trời với góc nhìn tốt, ít phản chiếu.

Điều đáng tiếc là giao diện phần mềm HyperOS lại dựa trên Android 14, khiến Redmi Note 14 Pro Plus tụt hậu so với nhiều điện thoại khác được cài sẵn Android 15 khi xuất xưởng.

Không phải nâng cấp lớn

Một hạn chế khác của máy là thông số kỹ thuật của camera có vẻ giống hệt với Redmi Note 13 Pro Plus. Vẫn camera chính 200MP có chức năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), kết hợp với camera góc rộng 8MP và camera macro 2MP.

Đây có thể coi là hai camera bổ sung chưa theo kịp xu hướng thường thấy trên một chiếc điện thoại thông minh hiện đại.

Gần như rõ ràng, camera góc rộng 8MP của Redmi Note 14 Pro Plus chụp ảnh kém chất lượng, ảnh mờ, điều chưa được khắc phục trên các mẫu điện thoại tầm trung của Redmi. Ứng dụng không cung cấp chế độ macro khiến camera 2MP trở nên vô nghĩa, buộc người dùng phải sử dụng camera chính và tùy chọn zoom quang học 2x và 4x trong ứng dụng.

Camera chính đáp ứng tiêu chuẩn vừa phải, cho chất lượng ảnh đầy màu sắc, phơi sáng khá chuẩn, không bị bão hòa quá mức. Chế độ zoom 2x chụp ảnh chi tiết nhưng chế độ 4x làm chưa tốt.

Máy cũng có chế độ chụp ảnh 200MP đầy đủ, nhưng sẽ tiêu tốn nhiều dung lượng. Với phân giải rất lớn — 12240 x 1630 — điện thoại thông thường sẽ cắt ảnh để phóng to các chi tiết mà không ảnh hưởng đến chất lượng chung.

Cơ chế này hoạt động hiệu quả khi ảnh 200MP được cắt xuống thành 4080 x 3060 pixel tiêu chuẩn mà vẫn giữ được hình ảnh sắc nét.

Nếu đã sở hữu Redmi Note 13 Pro Plus, Note 14 Pro Plus không phải là bản nâng cấp đáng kể. Nhưng với người đang tìm kiếm một thiết bị tầm trung, cấu hình ổn, đây vẫn là lựa chọn khá phổ biến.

Note 14 Pro Plus phiên bản 8GB, dung lượng 256GB có giá bán ở thị trường Việt Nam vào khoảng 10 triệu đồng. Mức giá này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy A55, Nothing Phone 2A Plus, OPPO Reno 13 F.

Tất cả đều phù hợp đối với người dùng sử dụng các tác vụ làm việc, giải trí ở mức độ khá. Sự khác biệt chỉ đến từ thương hiệu và thiết kế, điều mà Note 14 Pro Plus có thể sẽ được ưu tiên hơn nhờ sự phổ biến lâu năm.