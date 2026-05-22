Điện thờ lưu giữ "ngọn lửa vĩnh cửu" cháy suốt 1.200 năm ở Nhật Bản bị thiêu rụi

Chi Chi
|

Theo truyền thuyết, ngọn lửa này đã cháy liên tục suốt khoảng 1.200 năm qua và nó vẫn cháy ngay cả sau hỏa hoạn.

Đại điện Reikado trên đảo Miyajima, tỉnh Hiroshima, đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn vào ngày 20/5. Ngôi điện này gắn liền với nhà sư nổi tiếng Không Hải (Kobo Daishi), nằm gần đỉnh núi Misen ở phía tây nam Nhật Bản, từ lâu đã đứng vững như một di tích linh thiêng của Phật giáo và là nơi lưu giữ “Ngọn lửa vĩnh cửu”. Theo truyền thuyết, ngọn lửa này đã cháy liên tục suốt khoảng 1.200 năm qua.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Điện thờ sau và trong đám cháy

Vụ cháy gây ra nỗi buồn lớn cho người dân địa phương và du khách, bởi nơi đây là một địa danh văn hóa và tâm linh quan trọng. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dù ngọn lửa có thể đã bị dập tắt trong đám cháy, giá trị lịch sử của địa điểm này vẫn bén rễ sâu dày trong truyền thống Phật giáo Nhật Bản. Sự cố này cũng làm tăng thêm những lo ngại gần đây về tình trạng hỏa hoạn tại các đền chùa lịch sử ở xứ sở hoa anh đào.

Video hỏa hoạn

Theo New York Times, “Ngọn lửa vĩnh cửu” được cho là đã thắp sáng liên tục trong hơn 1.200 năm đã được cứu hộ sau đám cháy và chuyển đến một địa điểm khác.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chia sẻ cảm thông,” chùa Daisho-in cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. “Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.”

Nhà chùa cho biết họ sẽ nỗ lực để xây dựng lại ngôi điện ngay lập tức.

- Ảnh 3.

Ngôi đền trước khi bị cháy

Đây là lần thứ hai trong những thập kỷ gần đây điện Reikado, gần Hiroshima, bị thiêu rụi. Ngôi điện này đã từng được xây dựng lại sau một vụ hỏa hoạn vào năm 2005, vụ cháy xảy ra vô tình trong quá trình dọn dẹp sau bão. Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn mới nhất này.

Các đền thờ và chùa chiền ở Nhật Bản rất dễ bị tổn thương vì nhiều công trình được làm từ gỗ và có các vật liệu truyền thống như mái tranh và vỏ cây. Gần đây đã có một số vụ cháy như vậy, bao gồm cả tại chùa Daihoji ở miền bắc Nhật Bản, nơi 13 tòa nhà bị hư hại trong tháng này do một vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ nhà bếp. Vào tháng 4, đền Atago ở thành phố cảng Niigata đã bị cháy trong một vụ hỏa hoạn đêm muộn, chưa rõ nguyên nhân.

Tetsuya Kotaki, một quan chức phòng cháy chữa cháy tại sở cứu hỏa Hatsukaichi, đơn vị dẫn đầu việc ứng phó, cho biết nhà chức trách đã nhận được cuộc gọi lúc 8 giờ 32 phút sáng thứ Tư từ một quản lý tại nhà chùa, báo cáo rằng điện Reikado đang bốc cháy. Ông cho biết đám cháy đã được khống chế khoảng hai giờ sau đó.

“Đội ứng phó đã phải kéo vòi cứu hỏa từ dưới chân đồi lên,” ông nói. “Nhà chùa có một bể nước phòng cháy chữa cháy nhưng đội cứu hỏa đã dùng hết nó rất nhanh.”

Điện Reikado nằm ở độ cao khoảng 457 mét trên đảo Miyajima, một hòn đảo linh thiêng và là điểm hành hương nổi tiếng.

- Ảnh 4.

"Ngọn lửa vĩnh cửu" bên trong điện

“Ngọn lửa vĩnh cửu” được cho là đã được thắp sáng bởi Không Hải, một nhà sư nổi tiếng, người đã sáng lập ra tông phái Chân ngôn tông của Phật giáo vào thế kỷ thứ chín. Nước đun sôi trong một chiếc ấm sắt trên ngọn lửa này được tôn kính là có đặc tính chữa bệnh và mang lại may mắn.

Nguồn: New York Times

