Diện mạo thật của Tiểu Yến Tử được phục dựng nhờ AI, netizen nhìn xong chỉ thốt lên "thật không thể tin nổi"

Nhắc đến Hoàn Châu Cách Cách, chắc chắn không ai quên được hình ảnh cô nàng “én nhỏ” Tiểu Yến Tử – vai diễn đưa tên tuổi Triệu Vy trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á. Với đôi mắt lanh lợi, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách nghịch ngợm, phóng khoáng, Tiểu Yến Tử đã in sâu vào tâm trí hàng triệu khán giả khắp nơi.

Không chỉ là một vai diễn thành công, Tiểu Yến Tử còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thậm chí, không ít người còn cho rằng chính hình ảnh ấy đã định hình phong cách diễn xuất cho một thế hệ nữ diễn viên trẻ sau này.

Triệu Yến Tử phiên bản Triệu Vy

Tưởng chừng là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, nhưng ít ai biết rằng Tiểu Yến Tử thật ra được nữ văn sĩ Quỳnh Dao xây dựng dựa trên hình tượng một công chúa có thật dưới triều vua Càn Long. Trong một lần du lịch đến Bắc Kinh, Quỳnh Dao đã tình cờ biết đến ngôi mộ của một cô gái trẻ – được cho là nghĩa nữ của Càn Long – nằm biệt lập tại khu vực Phục Hưng Môn.

Câu chuyện truyền miệng kể rằng cô gái ấy là con của một gia đình nông dân, từng cưu mang nhà vua khi ông đi vi hành. Cảm động trước tấm lòng của cha con họ, Càn Long đã nhận cô làm con nuôi và phong làm công chúa. Dù được ban tước vị cao quý, nàng vẫn sống cô đơn, bị chèn ép trong cung và mất sớm vì bệnh. Mộ phần của nàng sau này không được ghi rõ danh tính, chỉ có dòng chữ “Công chúa phần”.

Chính câu chuyện cảm động ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Quỳnh Dao sáng tác nên Hoàn Châu Cách Cách, trong đó Tiểu Yến Tử là nhân vật trung tâm, sôi nổi và lạc quan – như một biến thể đầy sắc màu của nguyên mẫu ngoài đời.

Thông qua những hình ảnh hiếm hoi được cho là của "công chúa phần" ngoài đời thật, AI đã phục dựng hình ảnh được để so sánh với Tiểu Yến Tử. Dựa trên dữ liệu lịch sử, phác thảo từ mô tả xưa cùng công nghệ thời nay, hình ảnh được tạo ra đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Trong bức chân dung do AI phục dựng, cô gái mang nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, có phần trầm buồn, khác hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lém lỉnh, lanh lợi và hoạt bát của Tiểu Yến Tử do Triệu Vy thể hiện

Một số người cho rằng chính sự đối lập này lại càng khiến họ xúc động. Bởi lẽ, nếu Tiểu Yến Tử trong phim là một bản thể được lý tưởng hóa, vui vẻ, mạnh mẽ thì nguyên mẫu ngoài đời dường như là hiện thân của một số phận chuân chuyên.