Diện mạo thành phố trực thuộc tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước, bỏ xa Hạ Long - gần bằng Đà Nẵng

Tại Cẩm Phả có nhiều mỏ than lớn như Cao Sơn, Cọc Sáu, Thống Nhất, Đèo Nai, Mông Dương… Cẩm Phả cũng là nơi đặt trụ sở công ty khai thác than, nhiệt điện điện như công ty cổ phần than Cao Sơn, công ty cổ phần than Đèo Nai, công ty TNHH điện lực AES Mông Dương…