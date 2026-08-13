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Diện mạo nam tính của Angela Phương Trinh khiến khán giả ngỡ ngàng

Thúy Hiền
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Khác hẳn với vẻ nữ tính ngọt ngào trước kia, Angela Phương Trinh khiến nhiều người "mắt chữ O mồm chữ A" với hình ảnh ngày càng "tomboy".

Mới đây, trên trang Tiktok cá nhân, Angela Phương Trinh gây bất ngờ khi chia sẻ clip “đảo ngói” kèm dòng trạng thái: “Mới cắt tóc kiểu mới cả nhà thấy sao?“. Đoạn clip ngắn vỏn vẹn 28 giây nhanh chóng thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem.

Khán giả chú ý đến diện mạo ngày càng nam tính của nữ diễn viên Bà mẹ nhí . Angela Phương Trinh lựa chọn kiểu tóc ngắn, cạo hai bên và vuốt sáp cá tính.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Angela Phương Trinh gây sốc với diện mạo mới.

Khác với hình ảnh nữ tính, gợi cảm trước kia, thời gian gần đây Angela Phương Trinh xây dựng hình tượng “tomboy”. Không chỉ mái tóc mà phong cách thời trang lẫn biểu cảm của người đẹp cũng ngày càng mạnh mẽ.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi hình tượng mới của nữ diễn viên 9X, không ít cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối với hình ảnh ngọt ngào trước đây.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Hình ảnh cá tính của nữ diễn viên dạo thời gian gần đây khiến nhiều người ngỡ ngàng.

- Ảnh 6.

Vẻ ngoài nữ tính của Angela Phương Trinh trước kia khiến netizen tiếc nuối. Cô còn từng được phong là “nữ hoàng thảm đỏ” với những màn lên đồ ấn tượng.

Ngoài ra, Angela Phương Trinh vẫn duy trì việc tập luyện thể hình khiến vóc dáng ngày càng săn chắc, cơ bắp. Người bạn đồng hành trong hành trình làm “gymer” của cô chính là huấn luyện viên Phạm Văn Mách.

- Ảnh 7.

Angela Phương Trinh cùng huấn luyện viên Phạm Văn Mách.

Mỗi buổi tập của người đẹp sinh năm 1995 kéo dài 45 - 60 phút. Angela Phương Trinh hướng đến hình thể gợi cảm, khỏe mạnh với bụng múi, hông nở, đùi to như các mỹ nhân Mỹ Latin.

Song song với cường độ tập luyện cao, thực đơn trong ngày của Angela Phương Trinh được chia thành 5 bữa: Ba bữa chính và hai bữa phụ. Lực sỹ Phạm Văn Mách cho biết để đạt mục tiêu xây dựng cơ bắp, Phương Trinh hiện tiêu thụ khoảng 98 gram protein mỗi ngày. Do theo đuổi chế độ ăn chay trường từ nhiều năm nay, cô bổ sung protein từ thực vật, trứng và whey protein.

Mặc dù sự thay đổi ngoại hình của mình gây nhiều tranh luận trái chiều, cô không ngại phá bỏ khuôn mẫu.

- Ảnh 8.

Người đẹp khoe cơ bắp cuồn cuộn chẳng thua kém cánh mày râu.

- Ảnh 9.

Cô được không ít người nhận xét là “đẹp theo kiểu tuấn tú”.

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, nổi tiếng qua nhiều phim như Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí... Những năm gần đây, cô rời showbiz và tham gia thị trường lievstream bán hàng.

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Tags

Angela Phương Trinh

diện mạo

sao Việt

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