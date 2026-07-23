Diện mạo mới, Ngân hàng OCB sẵn sàng cho một hành trình bứt phá

Sự thay đổi mới này không chỉ là yếu tố nhận diện hình ảnh, mà còn là một phần trong hành trình hiện thực hóa tinh thần nhất quán của OCB.

Diện mạo mới, tinh thần mới, OCB sẵn sàng cho một hành trình bứt phá

Một sự thay đổi tuy nhỏ nhưng lại mang nhiều giá trị to lớn. Bộ đồng phục chính là minh chứng như thế.

Mỗi giai đoạn phát triển của tổ chức đều gắn liền với một sự hiện diện phù hợp, nhưng xuyên suốt vẫn là tinh thần nhất quán về sự chuyên nghiệp, chỉn chu và tôn trọng giá trị con người.

Bộ đồng phục vì thế không chỉ là yếu tố nhận diện hình ảnh, mà còn là một phần trong hành trình hiện thực hóa tinh thần ấy – khi mỗi thiết kế vừa góp phần tạo nên sự đồng bộ trên toàn hệ thống, vừa giúp mỗi CBNV cảm nhận rõ niềm tự hào khi là một mảnh ghép trọn vẹn của tổ chức.

Trong suốt hành trình 30 năm phát triển, OCB không chỉ xây dựng nền tảng vững chắc bằng những dấu ấn, thành tựu và con số tăng trưởng, mà còn kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, mang bản sắc riêng – nơi mỗi nỗ lực đều được ghi nhận xứng đáng, sự gắn kết, tính hòa nhập, tinh thần cởi mở luôn được OCB đặt ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động và vận hành.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã có, chặng đường phía trước của OCB sẽ là câu chuyện chuyển đổi và bứt phá mạnh mẽ, nơi những giá trị đổi mới, sự sáng tạo sẽ không ngừng được thúc đẩy. Đó không chỉ là một “bước chuyển” trong chiến lược, mà còn là sự tiếp nối của tinh thần lấy sự đồng hành làm nền tảng và lấy đổi mới làm động lực tiến lên. Không chỉ trong chính sách hay định hướng, mà còn trong cách đội ngũ cùng làm việc, cùng kết nối và cùng hiện diện với vai trò là tập thể thống nhất.

Hướng đến hình ảnh một ngân hàng hiện đại, linh hoạt, đa thế hệ nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi, OCB đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập đồng phục mới - OCB UNIFORM COLLECTION 2026.

Mỗi thiết kế được xây dựng đều mang một bản sắc riêng, phù hợp với từng nhóm công việc hiện hữu, đơn giản nhưng không đơn điệu, hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu. Đó là nơi ngôn ngữ thời trang, tinh thần dịch vụ và định hướng thương hiệu cùng gặp nhau, để tạo nên một diện mạo giàu cảm hứng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về việc chuẩn hóa hình ảnh, đồng phục 2026 của OCB còn là một bước tiến xa hơn: một tuyên ngôn về đổi mới, tính thẩm mỹ và khát vọng nâng tầm trải nghiệm thương hiệu trong từng chi tiết hằng ngày.

Từ chất liệu được chọn lọc theo định hướng thân thiện với môi trường, đến ngôn ngữ thiết kế giàu tính ứng dụng, tạo sự thoải mái và phù hợp với nhiều thế hệ nhân sự. Không chỉ là tiếng nói của bản sắc thương hiệu, mà còn thể hiện cách OCB xây dựng một môi trường làm việc bền vững, nơi mỗi cá nhân được kết nối, được trao quyền và được đồng hành trong dòng chảy phát triển chung.

Khi ngôn ngữ thiết kế viết nên câu chuyện thương hiệu tại OCB.

Ngôn ngữ thiết kế của đồng phục OCB 2026 được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa mỹ thuật đương đại, tính trừu tượng trong nghệ thuật và bản sắc văn hóa OCB. Không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một diện mạo đẹp và chỉn chu, từng thiết kế còn được phát triển như một cách kể chuyện bằng hình ảnh – nơi màu sắc, đường nét và chi tiết cùng góp phần làm rõ tinh thần riêng của ngân hàng.

Bảng màu chủ đạo gồm xanh navy và xanh lá OCB – hai sắc độ mang tính nhận diện cao.

Nếu xanh navy gợi lên sự vững vàng, chuẩn mực và đáng tin cậy, thì xanh lá OCB lại mang theo năng lượng của đổi mới, công nghệ và khát vọng phát triển. Sự chuyển sắc giữa các gam màu không chỉ tạo nên một tổng thể hiện đại, mà còn phản ánh tinh thần vận động liên tục của một thương hiệu luôn không ngừng làm mới mình.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở hệ phụ kiện như khăn cổ và cà vạt – nơi ngôn ngữ thiết kế được triển khai một cách tinh tế nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ.

Trên cà vạt, biểu tượng đồng xu OCB được chuyển hóa thành họa tiết monochrome lặp lại theo nhịp điệu thị giác tinh gọn, tạo nên một bề mặt thiết kế hài hòa, tiết chế và giàu tính thẩm mỹ. Cách xử lý này giúp chi tiết nhận diện hiện diện vừa đủ – không phô trương nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng, để mỗi đường nét đều gợi nhắc đến cá tính thương hiệu một cách kín đáo và tinh tế.

Nếu cà vạt thiên về sự chuẩn mực và tiết chế, thì khăn cổ lại là nơi tinh thần nghệ thuật được thể hiện rõ hơn. Biểu tượng đồng xu OCB bản lớn xuất hiện như một điểm nhấn trung tâm, bao quanh là các mảng màu theo phong cách tie-dye (màu loang) giàu tính trừu tượng và đương đại. Hiệu ứng chuyển sắc không chỉ tạo chiều sâu thị giác, mà còn khiến mỗi thiết kế mang một màu sắc độc bản riêng, như một dấu ấn thời trang phản chiếu tinh thần khác biệt, đổi mới và sáng tạo mà OCB luôn theo đuổi.

Đặc biệt, hình ảnh đồng xu trong logo OCB không chỉ mang ý nghĩa thương hiệu, mà còn là biểu trưng cho sự kết nối, lưu chuyển và kiến tạo giá trị: những yếu tố cốt lõi của lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Khi được chuyển hóa thành họa tiết, biểu tượng ấy không còn dừng ở vai trò minh họa, mà trở thành một lớp ngôn ngữ thị giác giàu tính biểu tượng, góp phần tạo nên dấu ấn cho bộ sưu tập.

Trang phục còn thể hiện tinh thần trẻ trung, năng động, kết nối và sẵn sàng bứt phá

Từ form dáng hiện đại, đường cắt chuẩn xác đến từng chi tiết được xử lý có chủ đích, OCB UNIFORM COLLECTION 2026 tạo nên một bộ sưu tập đồng phục mang tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ chuẩn mực dịch vụ, giàu bản sắc và linh hoạt trong môi trường làm việc đa thế hệ.

Đó cũng chính là tinh thần quiet luxury (sang trọng thầm lặng) mà bộ sưu tập theo đuổi.

“Chúng ta không “bán” sản phẩm, chúng ta cung cấp giải pháp tài chính, đây là phương thức mà chúng tôi phục vụ khách hàng. Ngoài sự đầu tư về cơ sở vật chất, tác phong phục vụ khách hàng chuyên nghiệp từ việc chỉn chu trang phục cho từng vị trí cũng được OCB đặc biệt quan tâm và chú trọng trong thời gian qua. Nếu trước đây, đồng phục chủ yếu mang ý nghĩa nhận diện, thì ngày nay, nó còn thể hiện văn hóa dịch vụ và hình ảnh của mỗi nhân viên trong từng điểm chạm với khách hàng. Một bộ đồng phục thống nhất không chỉ tạo nên sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải tinh thần tận tâm, trách nhiệm và sự gần gũi mà tổ chức theo đuổi trong suốt nhiều năm qua” . Đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Nhìn từ góc độ ấy, những thay đổi về phòng giao dịch, nhận diện thương hiệu hay đồng phục không phải là những lát cắt riêng rẽ. Chúng đều phản ánh một quá trình chuyển dịch sâu hơn khi lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.