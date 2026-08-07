Diện mạo mới của bến xe khách gần 120 tỷ đồng ở Hà Nội sau hơn một năm thi công khiến nhiều người bất ngờ

Sau hơn một năm thi công, bến xe Yên Sở - bến xe khách liên tỉnh thứ 7 của Hà Nội, đang dần hoàn thiện trước ngày đưa vào khai thác, hứa hẹn góp phần giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Video: Diện mạo mới của Bến xe Yên Sở sau hơn một năm thi công
Khởi công từ đầu quý II/2025 sau gần một thập kỷ chờ hoàn tất thủ tục, Bến xe khách Yên Sở được xây dựng trên khu đất rộng 27.577,3m² dọc tuyến Vành đai 3.
Dự án Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Sau gần 10 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016, dự án mới được giao đất và triển khai xây dựng vào đầu năm 2025.
Sau hơn một năm thi công, Bến xe khách Yên Sở đã cơ bản thành hình và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối.
Bến xe khách Yên Sở được thiết kế theo mô hình hiện đại, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 14.500m².
Tòa nhà điều hành nổi bật với kiến trúc hình tròn, là nơi bố trí khu bán vé, showroom, dịch vụ thương mại và không gian phục vụ hành khách.
Phần mái của tòa nhà này đã được lắp đặt xong. Phần mái của tòa nhà này đã được lắp đặt xong.
Mặt ngoài công trình được lắp đặt hệ thống kính cường lực, một trong những hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.
Các hạng mục hạ tầng bên ngoài như đường nội bộ, sân bãi và cây xanh đang được khẩn trương hoàn thiện để đồng bộ toàn bộ dự án.
Những mảng kính lớn bao quanh tòa nhà điều hành đã được lắp đặt, tạo không gian lấy sáng tự nhiên cho khu vực phục vụ hành khách.
Tầng hầm để xe được bố trí ngay dưới khối nhà điều hành, góp phần tăng năng lực phục vụ và giảm áp lực đỗ xe trên mặt đất.
Với công suất thiết kế 800–1.000 lượt xe mỗi ngày, Bến xe khách Yên Sở được kỳ vọng giảm áp lực cho hệ thống bến xe hiện hữu và tiếp nhận một phần tuyến vận tải liên tỉnh từ bến xe Giáp Bát.
Với công suất thiết kế 800–1.000 lượt xe mỗi ngày, Bến xe khách Yên Sở được kỳ vọng giảm áp lực cho hệ thống bến xe hiện hữu và tiếp nhận một phần tuyến vận tải liên tỉnh từ bến xe Giáp Bát.
Theo
Đời sống & Pháp luật
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