Diện mạo mới của bến xe khách gần 120 tỷ đồng ở Hà Nội sau hơn một năm thi công khiến nhiều người bất ngờ

Dự án Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Sau gần 10 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016, dự án mới được giao đất và triển khai xây dựng vào đầu năm 2025.