Diện mạo hiện tại của người đàn ông từng mất cả khuôn mặt sau 65 lần phẫu thuật

Anh mất một bên mắt, không còn mũi, răng và môi gần như biến mất hoàn toàn.

Một người đàn ông 31 tuổi ở bang Michigan, Mỹ đã nhận được một ca ghép mặt thay đổi cuộc đời sau nỗ lực tự tử cách đây 12 năm.

Vào rạng sáng ngày 5 tháng 3 năm 2014, Derek Pfaff được phát hiện nằm bên ngoài nhà ở Harbor Beach trên một đống tuyết dính đầy máu. Khi đó anh mới 19 tuổi, mẹ của anh – bà Lisa Pfaff – từng chia sẻ với tạp chí PEOPLE.

Derek, lúc đó đang nghỉ lễ từ trường đại học, được cha anh là ông Jerry Pfaff tìm thấy và gia đình đã lập tức đưa anh đến bệnh viện địa phương.

"Nó chỉ mặc quần đùi và chiếc áo phông từ tối hôm đó, cùng cây súng nằm ngay bên cạnh," bà Lisa nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh WXYZ Detroit.

Derek trước biến cố năm 19 tuổi

"Nó không còn khuôn mặt nữa. Không còn khuôn mặt gì cả, đó là một vết thương do súng bắn thẳng vào đầu. Jerry đã đặt nó nằm sấp trong xe, đó thực sự là phép màu đầu tiên. Bởi vì nếu đặt nó nằm ngửa, nó sẽ bị ngạt máu và hóc đến chết trên đoạn đường dài 2,5 dặm (khoảng 4 km) chỉ để tới được bệnh viện của chúng tôi," bà nói tiếp.

Hành trình của Derek kéo dài hàng chục năm

Derek đã sống sót một cách kỳ diệu sau vết thương do đạn bắn, nhưng khuôn mặt của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh mất một bên mắt, không còn mũi, răng và môi gần như biến mất hoàn toàn. Anh đã trải qua 58 cuộc phẫu thuật từ năm 2014 đến năm 2020, cho đến khi các bác sĩ nói với anh rằng họ không thể làm gì thêm được nữa, theo WXYZ.

"Tôi đã không ra ngoài nơi công cộng," Derek chia sẻ. "Mọi người sẽ chỉ trỏ và gọi thằng bé bằng những cái tên miệt thị, điều đó thật sự quá đau đớn," bà Lisa nói thêm.

Derek, một cựu ngôi sao bóng đúp (football) thời trung học, nói với WXYZ rằng trước khi cố gắng tự tử, anh đã tự đặt quá nhiều "áp lực" lên bản thân về mặt học tập, nhưng thường giữ kín cảm xúc của mình.

“Tôi đã giấu kín... cảm xúc và tâm trạng bên trong. Tôi không muốn nói chuyện với ai về điều đó. Bây giờ tôi chỉ ước mình đã giãi bày với ai đó - mẹ, bố - bất kỳ ai, để trút bỏ gánh nặng. Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều,” anh trải lòng.

Derek - người hiện cảm thấy mình vô cùng may mắn khi còn sống - cuối cùng đã đủ điều kiện để thực hiện ca ghép mặt tại Phòng khám Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota. Anh và gia đình nhận được tin báo đã có người hiến tặng phù hợp vào tháng 2 năm 2024.

Sau ca phẫu thuật phức tạp diễn ra vào cùng năm đó và nhiều quy trình theo dõi sau đó, Derek hiện đã có lại một khuôn mặt hoạt động đầy đủ chức năng.

Derek hiện tại

Derek là người thứ hai nhận được ca ghép mặt tại Phòng khám Mayo Clinic, và là một trong số khoảng 50 người trên toàn thế giới đã thực hiện quy trình này.

Bà Lisa gọi ca ghép của Derek là "điều kỳ diệu" và nói rằng anh trông "rất tuyệt vời" trên trang GoFundMe được lập ra để chi trả chi phí y tế đắt đỏ của anh.

Bà Lisa cũng chia sẻ rằng Derek đã trải qua một cuộc phẫu thuật theo dõi bổ sung - nâng tổng số lần phẫu thuật của anh lên 65 ca kể từ năm 2014.

Nguồn: People