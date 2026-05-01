Điện lực miền Bắc phải trả nợ hơn 70.000 tỷ đồng

Dương Hưng
Doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tăng mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn chịu áp lực tài chính lớn khi nợ phải trả hơn 70.000 tỷ đồng, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lưới điện và phụ tải điện tiếp tục tăng nhanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 vừa được EVNNPC công bố, doanh thu thuần năm ngoái đạt hơn 227.080 tỷ đồng, tăng khoảng 29.845 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng hơn 15%.

Sau khi trừ các chi phí, EVNNPC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1.364 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với mức hơn 804 tỷ đồng của năm trước.

Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của EVNNPC đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn ngành điện chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, tỷ giá và nhu cầu vốn đầu tư.

Dù doanh thu tăng mạnh, song biên lợi nhuận thực tế của EVNNPC vẫn khá thấp. Nguyên nhân là giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đã lên tới hơn 217.500 tỷ đồng, chiếm gần như toàn bộ doanh thu. Điều này phản ánh đặc thù của ngành điện phân phối khi phần lớn nguồn thu phải dành cho chi phí mua điện đầu vào và vận hành hệ thống.

EVNNPC lãi hơn 1.364 tỷ đồng trong năm 2025.

Bên cạnh đó, nhiều khoản chi phí lớn tiếp tục gia tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của EVNNPC năm 2025 ở mức khoảng 3.640 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm trước. Chi phí tài chính cũng tăng lên hơn 3.246 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay khoảng 2.640 tỷ đồng, tương đương doanh nghiệp phải trả tiền lãi vay hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của EVNNPC ở mức hơn 71.575 tỷ đồng (tăng hơn 7.200 tỷ đồng so với đầu năm), gồm hơn 28.114 tỷ đồng nợ ngắn hạn và hơn 43.460 tỷ đồng nợ dài hạn.

Khoản nợ lớn xuất hiện trong bối cảnh EVNNPC vẫn phải liên tục đầu tư, vận hành và mở rộng lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại miền Bắc, đặc biệt ở các địa phương công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, hay Quảng Ninh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy rõ khi EVNNPC vẫn phải “đổ” lượng vốn rất lớn cho đầu tư lưới điện. Năm 2025, doanh nghiệp thu về gần 11.800 tỷ đồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời phải chi gần 13.900 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định và hạ tầng điện.

Bên cạnh đó, EVNNPC vẫn duy trì quy mô vay và trả nợ lớn khi vay mới khoảng 9.350 tỷ đồng trong năm, đồng thời chi gần 6.950 tỷ đồng để trả nợ gốc vay

EVNNPC hiện là đơn vị phân phối và bán lẻ điện tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc, không bao gồm TP Hà Nội.

