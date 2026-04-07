Điện Kremlin: Trung Đông đang 'bốc cháy'

Hiện trường sau một cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện vào một trường đại học ở Tehran, Iran.

Hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm leo thang căng thẳng bằng cách đưa ra yêu cầu đầy những lời lẽ gay gắt đối với Iran về việc mở cửa eo biển Hormuz, vốn đã bị đóng kín kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

“Mở cái eo biển chết tiệt đó ra, nếu không các ngươi sẽ sống trong địa ngục”, ông Trump viết trên mạng xã hội, đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu cống của Iran, nếu điều đó không xảy ra trước ngày 5/4.

Iran khẳng định, tuyến đường thủy quan trọng này chỉ bị đóng cửa đối với các chuyến hàng dầu của Mỹ và các đồng minh của nước này.

Khi được các nhà báo hỏi về bài phát biểu gay gắt của ông Trump hôm 5/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi đã thấy những tuyên bố đó, nhưng chúng tôi không muốn bình luận về chúng".

Ông Peskov nhấn mạnh, “căng thẳng tiếp tục leo thang, về cơ bản toàn bộ khu vực đang chìm trong lửa”.

“Đây đều là những hậu quả nguy hiểm và rất tiêu cực của cuộc tấn công nhằm vào Iran. Phạm vi xung đột đã mở rộng, và giờ đây chúng ta thấy được kết quả, bao gồm cả những tác động rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông nói.

Trong tháng vừa qua, Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách tấn công tên lửa và UAV vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, những đồng minh của Mỹ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah ở Lebanon, trong khi các nhóm dân quân Iraq đã tấn công các căn cứ Mỹ trong nước, và lực lượng Houthi ở Yemen đã nhắm mục tiêu vào Israel bằng UAV mang chất nổ.

Cuộc chiến cũng đã gây ra một cú sốc năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, và đẩy chi phí nhiên liệu lên cao hơn đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Ông Peskov nói thêm, Nga đã "cảnh báo ngay từ đầu rằng, những hậu quả như vậy là không thể tránh khỏi".

Hãng tin Axios hôm 5/4 cho biết, Mỹ, Iran và các nhà trung gian hòa giải khu vực đã thảo luận các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày trong cuộc xung đột.

Iran đã phủ nhận việc tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Nga đã nhiều lần kêu gọi ngừng các hành động thù địch ở Trung Đông và đề nghị giúp tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.