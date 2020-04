Điện Kremlin thừa nhận dịch COVID-19 là thách thức lớn, tiết lộ TT Putin "chưa bao giờ sợ hãi" về một điều

Dịch COVID-19 là thách thức đối với Tổng thống Putin

Nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin đang phải đối mặt với một tình huống "rất khó khăn" khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) bùng phát ngày càng mạnh hơn tại nước này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời đài CNBC (Mỹ) hôm thứ Ba (21/4) vừa qua.



"[Dịch bệnh này] là một thách thức và cũng là mối nguy hiểm rất lớn đối với mọi quốc gia trên thế giới. Đây không phải là chuyện của riêng Tổng thống Putin hay nước Nga, mà quốc gia nào cũng phải đối mặt với thách thức này. Có thể nói đây là điều chưa từng có tiền lệ, trước đây chúng ta chưa từng phải đối diện với thách thức nào khó khăn đến vậy", ông Peskov nói.

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng COVID-19 là đại dịch toàn cầu đầu tiên mà rất nhiều người - trong đó bao gồm Tổng thống Putin - từng phải đối mặt trong đời.

"Đối với [Tổng thống Putin], thì đây là một thách thức, vì chúng ta biết rằng ngoài mối nguy hiểm đối với tính mạng con người, thì khủng hoảng do đại dịch COVID-19 cũng sẽ dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trên toàn cầu, và đây chính là thách thức thứ hai", ông Peskov giải thích.

So với nhiều quốc gia châu Âu, dịch COVID-19 dường như bùng phát mạnh tại Nga muộn hơn đôi chút. Trong bản thông điệp toàn quốc được phát sóng trên truyền hình ngày 25/3, Tổng thống Putin đã thừa nhận rằng nước Nga không thể "cô lập" hoàn toàn và cũng không thể ngăn virus lây lan từ các nước láng giềng.

Sau khi tình hình dịch bệnh bắt đầu có những diễn biến nghiêm trọng hơn, ông Putin đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về các đề xuất sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội, trong đó bao gồm đề xuất sửa đổi cho phép ông có thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo nước Nga.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đã ban bố chỉ thị về "tuần lễ nghỉ có lương" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, và tuần lễ này đã được kéo dài đến tận cuối tháng 4. Thủ đô Moskva, thành phố St. Petersburg và một số vùng khác của Nga đã thực thi biện pháp phong tỏa.

Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Nga vẫn tiếp tục tăng nhanh trong những ngày gần đây. Hôm Chủ nhật tuần trước, quốc gia có khoảng 146 triệu dân này đã ghi nhận thêm kỷ lục buồn về số ca nhiễm mới trong vòng 24h - 6.060 người.

Vào ngày thứ Hai (20/4), số ca nhiễm mới được nước này ghi nhận là 4.268 người, và nhiều người đã kỳ vọng rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự lây lan của virus bắt đầu chậm lại - trước khi con số này tiếp tục tăng thêm 5.642 người vào hôm 21/4, theo số liệu của trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga.

Vào ngày thứ Tư (22/4), Nga đã ghi nhận thêm 5.236 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc lên 57.999 người. Tuy nhiên, số ca tử vong được ghi nhận chính thức tại nước này thấp đến đáng kinh ngạc - chi có 513 trường hợp, theo CNBC.

Bình luận về các diễn biến của dịch bệnh, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết tình hình "vô cùng nghiêm trọng, vô cùng thách thức, vô cùng khó khăn, và tất cả mọi dân tộc trên thế giới đều bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm nước Nga".

Theo ông Peskov, trong tình hình hiện tại, việc duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng quốc tế và quyết tâm chiến thắng cuộc khủng hoảng là điều rất quan trọng, đồng thời không quên nhấn mạnh rằng "đây là giải pháp duy nhất".

Một số nhà phân tích cho rằng Nga đã phản ứng chậm trước đại dịch, và tỏ ra nghi ngại về khả năng ứng phó với dịch bệnh của hệ thống y tế của Nga. Tuy nhiên, ông Peskov đã bác bỏ những bình luận này, và khẳng định rằng Nga đã bắt đầu tiến hành đánh giá năng lực ứng phó với dịch bệnh của các bệnh viện và chuẩn bị các thiết bị từ rất sớm, sau khi Trung Quốc công bố dịch vào đầu năm nay.

"Quả thực số ca nhiễm tăng hàng ngày trong thời gian gần đây là điều khá đáng lo ngại, nhưng con số đó vẫn chưa thể khiến hệ thống y tế [của Nga] lâm nguy", ông Peskov khẳng định.

Dự đoán về tình hình diễn biến của dịch bệnh, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Nga có thể sẽ chứng kiến đỉnh dịch vào khoảng giữa tháng 5, và sau đó các số liệu sẽ bắt đầu giảm dần xuống.

Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Nga giúp đỡ nước khác "không phải vì lợi ích"

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, Nga đã gửi các lô hàng viện trợ y tế tới Mỹ, Italy và nhiều quốc gia gặp khó khăn trong công tác ứng phó, phòng chống dịch bệnh.

Các lô hàng viện trợ này luôn được đánh dấu bằng lời chào "From Russia with Love" (Gửi Yêu thương từ nước Nga), nhưng có một số ý kiến cho rằng đây là một "chiêu trò" của Nga nhằm thuyết phục Mỹ và châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này kể từ sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 và việc Nga bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Moskva đã bác bỏ các báo buộc liên quan tới nội bộ chính trị Mỹ và lên án các lệnh trừng phạt là "bất hợp pháp".

Khi được hỏi về những ý kiến bình luận nói trên, ông Peskov đã bác bỏ ngay, và khẳng định rằng Tổng thống Putin "không hề nhắc đến vấn đề trừng phạt" trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ.

"Thực tế, Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định giúp đỡ ngay khi biết được thông tin rằng một số bang của Mỹ phải đối mặt với tình hình rất khó khăn vì thiếu máy thở và các loại vật tư y tế khác", ông Peskov nói. "Đây không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ đến lợi ích hay kỳ vọng khi đưa ra quyết định giúp đỡ người khác như vậy. Tổng thống Putin luôn phản đối việc chính trị hóa viện trợ".

Theo ông Peskov, Nga sẽ phải xem xét kĩ lưỡng hơn để đánh giá những tác động kinh tế của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước những biến cố đã xảy ra (bao gồm đại dịch và việc giá dầu giảm sâu), nền kinh tế của Nga được dự đoán là sẽ suy giảm trong năm 2020.

Về vấn đề tỉ lệ ủng hộ và tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin có thể bị ảnh hưởng do cách chính quyền xử lý đại dịch COVID-19, ông Peskov khẳng định điều này không phải là ưu tiên của nhà lãnh đạo Nga.

"Trong sự nghiệp chính trị của mình, Tổng thống Putin chưa bao giờ sợ hãi rằng tỉ lệ người dân ủng hộ ông sẽ giảm xuống. Ông vẫn được đại đa số người dân Nga tín nhiệm và ủng hộ, nhưng đây sẽ là điều cuối cùng trong danh sách quan tâm của ông. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống là chiến đấu với đại dịch và cứu người - chữa trị cho người bệnh và sau đó phục hồi nền kinh tế", ông Peskov kết luận.