Điện Kremlin thông báo về tương lai của các dự án Dòng chảy phương Bắc

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) tại Lubmin, Đức, ngày 8/3/2022. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới về vấn đề trên, ông Peskov khuyến nghị liên hệ trực tiếp với Gazprom để cập nhật thông tin chi tiết. Dù vậy, quan chức Điện Kremlin cho rằng việc đưa ra quyết định về tương tương lai của Dòng chảy phương Bắc nên được tất cả các cổ đông cùng thảo luận, do đây là một dự án quốc tế. Ngoài ra, ông tái khẳng định rằng Chính phủ Nga sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan tới dự án này.



Trước đó, hãng Reuters (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bị niêm phong, cũng như ngừng hoạt động. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt của nước này sau sự cố rò rỉ gây thiệt hại lớn trên 2 hệ thống đường ống ngoài khơi Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 vào cuối tháng 9 năm ngoái. Cùng thời điểm đó, các nhà địa chấn học Thụy Điển đã ghi nhận 2 vụ nổ trên những hệ thống này. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự căn cứ vào các cáo buộc khủng bố quốc tế. Moskva cũng cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm đối với những vụ nổ này, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, phương Tây đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Vào ngày 3/3 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn lại tiết lộ gần đây của nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh cho rằng Washington đứng sau vụ phá hoại trên. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bác bỏ phủ nhận.

Các cuộc điều tra do chính quyền Thụy Điển, Đan Mạch thực hiện đến nay vẫn chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia hay chủ thể nào dù cho rằng đây là hành động "có chủ đích". Ngày 21/2 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành thảo luận vấn đề này sau khi phái đoàn thường trực Liên bang Nga đề nghị mở một cuộc điều tra toàn diện do LHQ đứng đầu.