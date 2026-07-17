Điện Kremlin phản ứng trước phát ngôn của Tổng thống Litva về mối đe dọa từ Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã lên tiếng trước phát ngôn của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda về mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda mới đây cho biết, Nga có thể đang chuẩn bị "các hành động khiêu khích" và các cuộc tấn công hạn chế vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ba Lan hoặc các nước Baltic.

Bình luận về phát ngôn này của nhà lãnh đạo Litva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Đây là loạt truyện kinh dị mới nhất, nhằm mục đích tiếp tục tẩy não người dân và để biện minh cho việc NATO tăng cường lực lượng và chi tiêu quân sự cao hơn”.

Ông Peskov lưu ý các nhà lãnh đạo Baltic đang cố tình "tạo dựng hình ảnh kẻ thù" dưới hình thức Nga để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO trên khắp khu vực "dưới mọi hình thức".

Trước đó, ông Nauseda nói với truyền thông Litva, các cơ quan tình báo đã “nhận được tín hiệu” về các “chiến dịch tấn công” có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tuy nhiên, ông thừa nhận thông tin này không chỉ rõ địa điểm hoặc thời điểm các vụ việc đó có thể xảy ra.

Ngày 15/7, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã lặp lại cảnh báo này, trích dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Litva, Latvia và những quốc gia NATO khác về khả năng “nhiều âm mưu phá hoại nhằm làm suy yếu an ninh tại các quốc gia của chúng ta”.

Giới chức phương Tây đã nhiều lần viện dẫn nguy cơ Nga gây hấn để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả sáng kiến ​​Tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro (917 tỷ USD) của EU và cam kết của các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP.

Nga liên tục phủ nhận việc có ý định gây hấn đối với khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, bác bỏ các cáo buộc về kế hoạch tấn công NATO là "vô lý".

Các quan chức Điện Kremlin mô tả những cáo buộc đó là chiêu trò hù dọa nhằm thổi phồng ngân sách quân sự.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, Nga "không có lý do" để tấn công EU hoặc NATO trừ khi bị tấn công trước.

Nga cũng nhiều lần lên án việc NATO tăng cường quân sự ở châu Âu và hoạt động gia tăng của liên minh này gần biên giới phía Tây nước này, cảnh báo bất kỳ việc triển khai năng lực hạt nhân nào gần lãnh thổ Nga hơn sẽ vấp phải sự đáp trả.