Không có "thần dược" nào có thể thay đổi diễn biến hành động trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi trả lời câu hỏi về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Ông Dmitry Peskov nói: "Không có 'thần dược' nào có thể ngay bây giờ thay đổi tình hình trên các mặt trận cho Kiev. Không có vũ khí thần kỳ nào và dù là Tomahawk hay các loại tên lửa khác, chúng sẽ không thể thay đổi động lực."

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hiện cần hiểu rõ mối đe dọa tiềm tàng từ việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev và xác định những bên sẽ tham gia vào quá trình này. Ông cho rằng chỉ sau đó mới có thể hình thành một lập trường phản ứng.

Ngày 26/9, báo The Telegraph, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Zelensky tại một cuộc họp kín với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn hơn 1.600 km.

Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấm dứt việc cấp kinh phí cho Kiev từ Washington.

Theo ông Trump, Mỹ dự định tăng cường cung cấp vũ khí cho các đồng minh NATO của Washington, những nước hiện đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.