Điện Kremlin: Chuyến thăm Kaliningrad của Tổng thống Nga không phải thông điệp gửi tới NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Hôm thứ Năm (25/1), Tổng thống Putin có chuyến thăm Kaliningrad và gặp gỡ các sinh viên tại Đại học Liên bang Immanuel Kant Baltic nhân kỷ niệm Ngày Sinh viên.

Ngoài ra, ông Putin cũng chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực và gặp gỡ Thống đốc Kaliningrad - Anton Alikhanov.

"Khi tổng thống đến thăm các khu vực của Nga, chắc chắn ông ấy không cố gắng gửi bất kỳ thông điệp nào tới các nước NATO . Đây là trọng tâm trong công việc của tổng thống. Ông ấy đã làm việc đó trong nhiều năm, nỗ lực làm cho đất nước chúng tôi và các khu vực trở nên tốt đẹp hơn", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng, Nga chưa yêu cầu Litva tạo hành lang hàng không trực tiếp tới Vùng Kaliningrad.

Vùng Kaliningrad nằm tách biệt với Nga, giáp Ba Lan và Litva - đều là thành viên NATO. Bản đồ: BBC

Trả lời câu hỏi của Tass về việc các biện pháp an ninh bổ sung có được thực hiện cho chuyến bay của ông Putin tới Kaliningrad hay không, người phát ngôn cho biết: "Các biện pháp an ninh đặc biệt được thực hiện ở bất cứ nơi nào có liên quan đến nguyên thủ quốc gia. Tất nhiên, các biện pháp an ninh cũng được thực hiện lần này. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho nguyên thủ quốc gia".

Vùng Kaliningrad nằm tách biệt với phần còn lại của Nga. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Giờ đây, các đường hàng không đến khu vực này đều đi qua vùng biển trung lập của Biển Baltic.