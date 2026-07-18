Ngày 17/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên kết Nga với các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử ở Mỹ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Hôm 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trên truyền hình giờ vàng tập trung vào những lỗ hổng được cho là tồn tại trong cơ sở hạ tầng bầu cử.

Ông nói: Hệ thống hiện tại "thiếu sót nghiêm trọng" và dễ bị tấn công mạng.

Mặc dù ông Trump hầu như không nhắc đến Nga trong bài phát biểu của mình và tập trung nhiều hơn vào các cáo buộc can thiệp của Trung Quốc - điều mà nước này đã phủ nhận - Nhà Trắng đã công bố một loạt tài liệu được giải mật.

Trong tài liệu này có một đánh giá nêu rõ: “Các đối thủ của Mỹ, bao gồm ít nhất là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên… có khả năng làm tổn hại đến cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ”.

Ngày 17/7, phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những cáo buộc này dựa trên “một số thông tin ẩn danh và không có căn cứ từ các cơ quan tình báo Mỹ”.

Ông lưu ý, “các cuộc điều tra và thẩm vấn đã được tiến hành ở Mỹ” và họ đã đi đến “kết luận Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào”.

“Nga chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và chúng tôi kỳ vọng sẽ không ai cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.

Những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và sự phối hợp giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga - được gọi là Russiagate - đã phủ bóng lên phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, dẫn đến một cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller giám sát.

Dù ông Mueller tuyên bố Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 "một cách rộng khắp và có hệ thống" - điều mà Nga kiên quyết phủ nhận, ông không chứng minh được các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã âm mưu hoặc phối hợp với Chính phủ Nga.

Theo RT



